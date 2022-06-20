Последние новости Новосибирска на 20 июня 2022 года: никакого алкоголя в День города и валяные игрушки для американского продюсера

Главные новости Новосибирска на 20 июня 2022 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ГУ МЧС России по НСО/предоставлено героиней публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ В ДЕНЬ ГОРОДА

26 июня Новосибирск празднует 129-летие. Поэтому в этот день в городе рядом с крупными парками и скверами запретили продавать алкоголь, а также любые напитки в стеклянных тарах. Кроме того пораньше закроются летние веранды и кафе – не позднее 23:00.

СК ВОЗБУДИЛ ДЕЛО ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ЯХТЫ НА ОБСКОМ МОРЕ

Четверо друзей решили провести выходные в плавании и отправились на парусной яхте к Боровским островам. Но отдых закончился трагедией. Яхта опрокинулась, и один из друзей погиб. Теперь в произошедшем разбираются следователи.

СИБИРЯЧКА СВАЛЯЛА ИГРУШКИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРОДЮСЕРА

36-летняя женщина начала валять игрушки в кризисный 2008 год, когда не могла найти работу. К 2022 году она превратила хобби в бизнес, и теперь ее игрушки украшают не только дома россиян. Женщине пришёл заказ от продюсера из Америки, который захотел миниатюрные копии героев его кукольного фильма.

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