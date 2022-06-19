Последние новости Новосибирска на 19 июня 2022 года: кадеты отметили выпускной на «Гелендвагенах», с затонувшей яхты спасли троих человек

Сообщаем главные новости на 19 июня. Фото: АСТ-54 / ГУ МЧС РФ по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ПЕРВЫЙ НЕ-МАКДОНАЛДС ЗАРАБОТАЛ В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосибирске открыли первое кафе самообслуживания новой сети, заменившей «Макдоналдс». Пока вывески с названием нет, но горожанам обещают «те самые» бургеры. В самом ресторане возле станции метро «Гагаринская» почти ничего не изменилось, кроме наименований некоторых блюд.

КУРСАНТЫ РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛИ ВЫПУСКНОЙ НА ГЕЛИКАХ

Курсанты Новосибирского военного института войск Росгвардии роскошно отметили выпускной после 5 лет обучения в суровых условиях. Парни на черных автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen проехались по городу, высунувшись по пояс из окон.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ О МЕДСЕСТРЕ КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ

Медсестра горбольницы № 11, которая на два года стала ковидным госпиталем, умерла от коронавируса. Мемориальную доску установили в память о героизме Елены Владиной, которая не испугалась «красной зоны» и помогала своим пациентам, несмотря на заразную и неизвестную болезнь.

СПИСОК ДЕШЕВЫХ БАЗ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

КП-Новосибирск сделала подборку мест, где можно расслабиться у костра, посидеть в беседке или заночевать в летнем домике возле реки. Цены за сутки – всего от одной тысячи рублей. В этом списке есть варианты, куда можно бюджетно сходить в отпуске в своем городе.

В НОВОСИБИРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЗАТОНУЛА ПАРУСНАЯ ЯХТА С ЛЮДЬМИ НА БОРТУ

На яхте отдыхали 4 человека. Когда судно перевернулось, один из них добрался до берега, двоих вытащили спасатели. Последнего мужчину долго не могли обнаружить, привлекали вертолет и поисковые отряды. Вечером его нашли мертвым в воде.

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