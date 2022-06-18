Последние новости Новосибирска на 18 июня 2022 года: три женщины пострадали в аварии с автобусом, водителя, сбившего журналиста Лучанского, отправили в колонию

Сообщаем главные новости на 18 июня. Фото: АСТ-54 / Алена ЛЮБИМОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СУД НЕ СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЮ, НАСМЕРТЬ СБИВШЕМУ АНТОНА ЛУЧАНСКОГО

Первомайский районный суд рассмотрел ходатайство виновника смертельного ДТП Никиты Лазькова. Напомним, под колесами его авто в 2020 году погиб журналист Антон Лучанский. Водитель сел за руль тонированного «Мерседеса» под воздействием наркотиков и не притормозил, приближаясь к остановке трамвая. Под колеса этой иномарки и попал Антон Лучанский.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК МАЛЬЧИКА УДАРИЛО ТОКОМ

Напомним, днем 16 июня 2022 года возле дома №16 по улице Куприна двое детей играли в игры, во время которой один мальчик бросил тапок другого в трансформаторную будку. Ребенок пролез в проем трансформаторной будки, чтобы забрать обувь, в результате чего получил электротравму 3-ей степени.

ТРИ ЖЕНЩИНЫ ПОСТРАДАЛИ В АВВАРИИ С АВТОБУСОМ

В Искитимском районе Новосибирской области по дороге к поселку Линево перевернулся служебный автобус ПАЗ. Он перевозил автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза.

ПОДРОСТОК ВЫГУЛИВАЕТ ПИТОНА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

В Новосибирске парень с питоном стал звездой детской площадки в микрорайоне «Весенний». Местные жители всегда в восторге, когда он вместе со своим питомцем выходит погулять, а дети просятся к нему домой на экскурсии.

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