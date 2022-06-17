Как таможня поможет предпринимателям

Ирина Диденко поддержала упрощение таможенных процедур. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В условиях санкций особенно важно помогать бизнесу, в том числе - в решении вопросов с прохождением таможни. Как помочь предпринимателям в непросток время, обсудили в Законодательном собрании Новосибирской области.

Начальник службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Наталья Глазунова рассказала, какие меры поддержки бизнеса действуют уже сейчас. В их числе – расширение перечня товаров, на которые установлена льготная ставка НДС и в который, в первую очередь, вошло оборудование, аналоги которого не производятся на территории РФ. Только за последние месяцы предприятия Сибири получили льготы на более чем 200 миллионов рублей. Упрощен ввоз продовольственных товаров. Большинство попадает под обнуление ввозных таможенных пошлин. Упрощен порядок сертификации продовольственных товаров. Пересмотрена система управления рисками – сократился процент применения такой формы таможенного контроля как таможенный досмотр, что существенно повлияло на сроки принятия решений по выпуску товаров.

- Кроме того, Минпромторг утвердил перечень товаров, ввоз которых возможен без разрешения правообладателя. Это не значит, что в производство или на полки магазинов попадут некачественные товары. Это оригинальная продукция. При выявлении любых признаков кустарного производства, либо некачественной продукции принимаются необходимые меры, - подчеркнула Наталья Глазунова.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров призвал сосредоточиться на еще нерешенных проблемах бизнеса.

- Необходимо прийти к предложениям, которые будут выражены в преддверии и во время верстки бюджета 2023 года, выльются в законодательные инициативы, в том числе на федеральном уровне, – заметил первый вице-спикер.

Нерешенных проблем оказалось еще немало. И одна из них - плохая информированность предпринимателей.

- Перечень льгот и мер поддержки свидетельствует о том, что государственные органыповорачивают ся к предпринимателям. Но сами предприниматели, к сожалению, об этом мало знают», - высказал опасение Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

Член Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Яшков, обратил внимание на противоречия в постановлениях правительства РФ № 311 и 312.

- Очереди ожидания на проверки происхождения товара сегодня забиты на несколько недель, - подчеркнул бизнесмен.

Итоги встречи подвела заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко:

- Выделила бы два вопроса, которые требуют особой отработки. Это упрощение процедур по постановлениям Правительства Российской Федерации № 311 и 312, регулирующим порядок вывоза некоторых товаров и оборудования. Вопрос касается сокращения комплекта документов, которые требуются для сертификации товаров. И второе – заменить «белый список» – «черным». По общему мнению участников обсуждения, список разрешенных товаров, в который постоянно вносятся изменения, логичней заменить списком запрещенных товаров.