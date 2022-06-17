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Происшествия17 июня 2022 5:01

Под Новосибирском три женщины пострадали в аварии с перевернувшимся служебным автобусом

Как говорят очевидцы, автобус вез сотрудников Колыванского угольного разреза
Надежда РЫЖКИНА
По дороге водитель отвлекся и съехал в кювет.

По дороге водитель отвлекся и съехал в кювет.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Искитимском районе Новосибирской области по дороге к поселку Линево перевернулся служебный автобус ПАЗ. В группе АСТ-54 очевидцы сообщили, что автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза.

— В 17.20 16 июня на съезде дороги в сторону рабочего поселка Линево водитель автобуса отвлекся и съехал с дороги в кювет, автобус опрокинулся, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.

Увы, без пострадавших не обошлось:

- Травмы получили три пассажирки автобуса, их доставили в больницу, — продолжают в ведомстве.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

В группе АСТ-54 сообщается, что автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза.

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