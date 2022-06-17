Под Новосибирском три женщины пострадали в аварии с перевернувшимся служебным автобусом

По дороге водитель отвлекся и съехал в кювет.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Искитимском районе Новосибирской области по дороге к поселку Линево перевернулся служебный автобус ПАЗ. В группе АСТ-54 очевидцы сообщили, что автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза.
— В 17.20 16 июня на съезде дороги в сторону рабочего поселка Линево водитель автобуса отвлекся и съехал с дороги в кювет, автобус опрокинулся, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.
Увы, без пострадавших не обошлось:
- Травмы получили три пассажирки автобуса, их доставили в больницу, — продолжают в ведомстве.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.
В группе АСТ-54 сообщается, что автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза.
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