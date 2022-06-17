Последние новости Новосибирска на 17 июня 2022 года: ребенка ударило током, начался суд по делу о взрыве на АГЗС

Сообщаем главные новости Новосибирска на 17 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

РЕБЕНКА УДАРИЛО ТОКОМ ОТ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ БУДКИ

В Дзержинском районе Новосибирска ребенок получил удар током. Произошло это после того, как он залез в трансформаторную будку. Новосибирский СК начал проверку

В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛСЯ СУДЕ ПО ДЕЛУ О ВЗРЫВЕ НА АЗС

В Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать громкое дело о взрыве на газовой заправке, который произошел ровно год назад. С учетом большого количества свидетелей и потерпевших процесс займет не один месяц. Следующее заседание по резонансному делу состоится 26 июня.

В НОВОСИБИРСКЕ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ЭКОТЕХНОПАРК

Предполагается, что «Экотехнопарк» будет представлять собой участок муниципальной земли площадью 15-20 гектар, где смогут разместиться предприятия, занимающиеся сбором и переработкой любых отходов. Располагаться участок должен достаточно далеко от населенных пунктов, чтобы не нарушать санитарные нормы.

В МАСЛЯНИНО К ЛЮДЯМ ВЫШЕЛ МЕДВЕДЬ

Жители Маслянино под Новосибирском заявили о медведе, который выходит к людям. Местные жители видели его в разных местах несколько дней подряд. В Минприроды пытаются отогнать зверя.

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