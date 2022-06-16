Последние новости Новосибирска на 16 июня 2022 года: подросток заново собрал «Жигули», пока боролся с онкологией, сибирячка делает лакомства для собак

Сообщаем главные новости на 16 июня. Фото: Предоставлено Ольгой Паскаль.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ШКОЛЬНИК ЗАНОВО СОБРАЛ «ЖИГУЛИ», ПОКА БОРОЛСЯ С ОНКОЛОГИЕЙ

Арсений Жегалин с 10 лет борется с раком. Сейчас пареньку 15 лет, за это время у него был период ремиссии, но болезнь снова вернулась. Не упасть духом ему помогают друзья и родители, а также необычное хобби – разбираться в устройстве машины. Пока он боролся с болезнью, успел разобрать и заново собрать «шестерку».

ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Новосибирская предпринимательница Ольга Мавротская придумала гламурную еду для собак. У женщины живут хаски, и когда ветеринар прописал им диету, хозяйка решила морально поддержать питомцев, приготовив им собачьи блюда в виде пирожных. Цвет и форма такие, что даже человеку хочется попробовать.

ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ АВТОВОКЗАЛ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Вокзал будет находиться в районе улицы Петухова. Строительство предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы.

НАШЕСТВИЕ СЛЕПНЕЙ-ВАМПИРОВ

Ученый-биолог Алексей Яновский рассказал, что в Новосибирске на три недели раньше появились слепни. Эти насекомые пьют кровь у людей и животных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер