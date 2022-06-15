Александр Аксёненко: Мусорная реформа провалилась, и «косметическими» поправками ее не исправить

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко. Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Одной из основных тем пленарного заседания федерального парламента от 14 июня стало обсуждение поправки к закону об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. Поправки чисто символической по сравнению с теми проблемами, которые назрели в данной сфере.

Ранее в случае досрочного расторжения договора на вывоз ТКО с действующим региональным оператором правительство субъекта РФ могло без проведения конкурса заключить сроком на год новый договор с другим регоператором этого же или сопредельных регионов. Новшеством же стало разрешение властям субъекта выбирать лицензированного регоператора уже по всей России.

РАЗДЕЛИТЬ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Депутаты пытались добиться от заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ ответа на вопрос: по каким причинам происходит досрочное расторжение договоров на вывоз ТКО и почему возникла надобность в таком законопроекте. Ответ на этот вопрос Дмитрий Тетенькин пообещал дать ко второму чтению проекта закона.

Александр Аксёненко, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», высказал мысль, что регоператоры попросту не справляются с поставленными перед ними задачами. Нигде - от городов-миллионников, до небольших сельских поселений:

- Мы снова пытаемся латать законодательство вместо того, чтобы разработать концептуально новый, работающий подход для решения мусорной проблемы.

Депутат предложил ликвидировать эту неэффективную надстройку по сбору денег с населения и вернуть профильные полномочия и финансирование муниципалитетам.

Также депутат постарался привлечь внимание коллег из Правительства к еще одной проблеме - принципиальной разнице уклада жизни и сбора мусора в городах и на селе:

- То, что для городского жителя мусор, для сельского жителя - это материал для топки печи, удобрения или корма скотины. Уклад жизни разный и мусор разный, а значит, подход к его сбору и норматив на тарификацию должен быть абсолютно разным, нужно чётко разделить сельскую и городскую территорию.

Как пример, депутат привел каменный уголь, которым, по его словам, топится «огромное количество домовладений». Остающаяся после горения зола, непригодна больше в хозяйстве, но и забирать ее мусорные регоператоры отказываются, так как это не входит в реестр ТКО (также как и остатки после разбора зданий, ветки и т.п.)

ОСТАВИТЬ ДЕТЯМ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ

- Недоумение вызывает и тот факт, что при текущей величине и постоянном росте тарифов на вывоз ТКО в полномочия регоператоров не включено содержание контейнерных площадок для сбора отходов санитарная обработка контейнеров, содержание площадок и ведение схемы размещения контейнеров и прочее, - все это на плечах бюджетов органов местного самоуправления. Почему это не входит в обязанности регоператора? - спросил Александр Аксёненко.

В заключение своего развёрнутого комментария к поправке депутат от Новосибирской области не забыл напомнить о том, что с момента старта «мусорной реформы» мусоросортировочных и мусороперарабатывающих заводов построено не много. Вместо этого действующие легальные мусорные полигоны регулярно горят, а количество несанкционированных свалок возросло на 30%.

По словам депутата Аксёненко, эта совокупность фактов свидетельствует о полном провале «мусорной реформы», которую никакими «косметическими» поправками не исправить.

- Уважаемые коллеги, наша задача - оставить будущему поколению не только мирное небо, землю и свободу от нацизма, но и сохранить богатую природу, экологически чистую окружающую среду», - настаивает народный избранник. Именно поэтому вся фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» выступает против поправки и за полный отказ от ныне действующего порядка обращения с ТКО. Следует отметить, что специалисты Минприроды РФ, получившие эти и другие вопросы социалистов за несколько недель до минувшего пленарного заседания Госдумы, пока так и не смогли дать на них аргументированных ответов.

Напомним, что так называемая «мусорная реформа» стартовала в 2019 году, изначально планировалась, что к 2024 году ее реализация выйдет на пиковые показатели.