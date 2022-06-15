Последние новости Новосибирска на 15 июня 2022 года: военный фельдшер приняла роды в поезде, уборщица обманула вкладчиков на 18 миллионов рублей

Сообщаем главные новости на 15 июня. Фото: предоставлено Раидой Гаджиевой / соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ВОЕННЫЙ ФЕЛЬДШЕР РАССКАЗАЛА, КАК ПРИНИМАЛА РОДЫ В ПОЕЗДЕ
Вместо кушетки — вагонная полка, ширму заменяет простынь, а из острого —только ножницы. В полевых условиях пришлось рожать 24-летней жительнице Новосибирска. Схватки начались прямо в вагоне, а на помощь роженице пришла фельдшер Росгвардии - 33-летняя Раида Гаджиева.
БЫВШАЯ УБОРЩИЦА ОБМАНУЛА ВКЛАДЧИКОВ НА 18 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НЖенщина действовала по такой схеме: говорила людям, в том числе и своим родным, что через знакомых может положить деньги на счет в банке под 50% в месяц. Уверяла, что сумму можно снять в любой момент. Давала расписки, забирала деньги и уходила в закат.
КАК БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА
В этом году праздник пройдет нетрадиционно - не на площади Ленина, а на Михайловской набережной. И потому не будут перекрывать центр города. А еще стало известно, какие музыканты прибудут в Новосибирск на праздничный концерт.
НАШЕСТВИЕ БЕЛЫХ БАБОЧЕК
Садоводы из Новосибирской области столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц. Однако бояться их не стоит. О пользе этих насекомых КП-Новосибирск рассказал ученый-биолог Алексей Яновский.
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