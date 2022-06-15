Где покататься на велосипеде в Новосибирске 2022: список мест, стоимость проката

В Новосибирске есть много парков для велосипедистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть много хороших мест, где можно покататься на велосипеде в Новосибирске 2022. Парки, скверы, а также немноголюдные улочки найдутся в каждом районе. Рассказываем, сколько кругов велосипедисты смогут накатать по паркам и что еще там можно увидеть, в нашем материале.

Михайловская набережная

Адрес: ст. м. «Речной вокзал»

Что интересного: асфальтированные велодорожки и прекрасный вид на реку. На набережной три пункта проката велосипедов и самокатов, кафе и аттракционы. В выходные здесь много гуляющих - велосипедистам надо быть осторожнее.

Цены: 110 руб./ч, 200 руб./2 ч

По паркам лучше всего кататься по будням и утром в выходные, когда мало людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный парк

Адрес: ул. Мичурина, 8

Что интересного: дорожки протяженностью больше 1 километра по периметру парка. Рядом также есть пункт велопроката. Однако из-за большого количества отдыхающих сильно разогнаться не получится.

Цены: 200 руб./ч, 400 руб./2 ч, 600 руб./день, 1000 руб./сутки

Парк «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53

Что интересного: посетителей здесь не так много, как в центре города, а сеть дорожек, асфальтированных и нет, гораздо шире. На территории парка есть аттракционы, кафе, а еще можно встретить белочек.

Цены: 250 руб./ч, 800 руб./день (с 10.00 до 22.00), 1200 руб./сутки

Парк «Сосновый бор» Адрес: ул. Учительская, 49

Что интересного: огромный лесной массив площадью более 100 гектаров, много разветвленных тропинок. В восточной части парка есть пункты велопроката, конный клуб, пейнтбол и аттракционы. И здесь, конечно, встречаются белочки и птицы.

Цены: от 250 руб./ч

Огромные лесопарковые территории - для любителей простора. Фото: Павел КЛОКОВ

Сквер «Эдемский сад»

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 11/3

Что интересного: сквер совсем небольшой, подходит для неспешной езды. Есть детская площадка, мощеные дорожки, много причудливых скульптур. Недалеко протекает речка Ельцовка.

Цены: от 200 руб./ч

Ботанический сад - Дендропарк

Адрес: ул. Жуковского, 100

Что интересного: находится по соседству с Заельцовским парком и зоопарком. Огромная лесопарковая зона, дендрарий, а также питомники и опытные участки. Здесь растут пробковое дерево, дубы, грецкий орех, клен, ясень и еще сотни разновидностей деревьев и кустарников. По дороге можно встретить белочек и бурундуков. Рядом есть центр проката велосипедов.

Цены: 250 руб./ч, 450 руб./2 ч, 700 руб./день (с 10.00 до 21.00)

Удобнее приезжать на своем велосипеде, но можно взять напрокат. Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39

Что интересного: дорожки протяженностью больше 1 километра по периметру лесной части парка. Гуляющих здесь совсем немного, недалеко есть пляж, а с возвышенности открывается живописный вид на Обь и Бугринский мост.

Цены: от 200 руб./ч

Парк «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15

Что интересного: небольшой парк с тенистыми аллеями и видом на Обское море между двумя пляжами. В будни здесь мало посетителей, но в выходные значительно больше. В парке есть конный клуб.

Цены: 250 руб./ч, 450 руб./2 ч

Сквер Славы

Адрес: ул. Станиславского, 9

Что интересного: небольшой, но комфортный сквер для неторопливого катания на велосипеде и отдыха от городской суеты. Асфальтированные дорожки, раритетная военная техника и любопытные белочки прилагаются.

Цены: 200 руб./ч, 400 руб./2 ч, 600 руб./день, 1000 руб./сутки

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