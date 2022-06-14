«Так приказал ей хозяин»: под Новосибирском овчарка разорвала йорка на глазах у детей

Дачники предполагают, что пес выполняет команды владельца, а тот потешается, стравливая его с другими собаками. Фото: кадр из видео.

Кровавый инцидент произошел в СНТ «Ласточка» под Новосибирском. Там крупная овчарка порвала йоркширского терьера. Произошло это на глазах застывших в ужасе ребятишек. Хозяйка питомца, который не пережил нападения, обвиняет в этом владельца пса. Мужчина, по её словам, забавляется тем, что натравливает собаку. Сибирячка утверждает, что агрессивная овчарка уже давно держит в страхе весь дачный посёлок. КП-Новосибирск разбиралась в случившемся.

– Хозяин овчарки потешается тем, что по вечерам отпускает овчарку на самовыгул и говорит команду «фас», ну а дальше, кто не спрятался, - он не виноват, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка пострадавшего йорка, Алёна. – Так было и в роковой день, 11 июня. Мы: трое взрослых, двое детей 6-ти и 10-лет, а также наша любимая 12-летняя собака спрятаться не успели. Овчарка соседа летела целеустремленно рвать нашу собаку. Соседи говорят, что хозяин овчарки регулярно отдаёт ей такие приказы.

За долю секунды маленький йорк попал в пасть овчарки. Хозяева с трудом вырвали питомца из зубов пса.

– Привезли в ветклинику, на рентгене было видно, что позвоночник просто в крошки раздроблен... А все содержимое кишечника «расплылось» по брюшной полости. Овчарка прокусила ей и желудок, и кишечник, – вздыхает Алёна. – Слишком серьёзные травмы, плюс возраст – нашей девочке было почти 13 лет, это много для йоркширского терьера. Собаку пришлось усыпить. Так мы потеряли полноправного и любимого члена семьи.

Растерзанная собачка была любимым питомцем. Фото: предоставлено Алёной.

После ЧП Алёна пришла к хозяину овчарки. Тот, по её словам, открестился от причастности. При этом он присутствовал на месте инцидента. Когда овчарка порвала йорка, он в одних трусах и с бутылкой пива в руке вышел выяснить, что произошло. Это попало на камеру видеонаблюдения.

– Я пояснила ему, что он и его жена попали на видео. А он ответил, что не помнит такого, – добавила Алёна.

Хозяйка умершей собачки написала заявление в полицию. А также прошла по поселку и собрала подписи под коллективной жалобой на владельца животного. Женщина выяснила, что от овчарки пострадали и другие питомцы.

– Услышала от соседей, что йорков несколько уже загрызла эта же собака и других маленьких собак погрызла, но они выжили, – говорит Алёна. – Так, одна женщина рассказала мне, что эта же овчарка напала на её маленькую собачку в позапрошлом году, драла её. Женщина выхватила, успела, питомец выжил. Хозяин и тогда не признал вину. Оскорблял женщину в ответ на претензии.

Дачники боятся. Переживают и за маленьких питомцев, и за детей. Пёс, по их мнению, опасен. Ведь хозяин не только не следит за ним, но и нарочно натравливает на тех, кто слабее.

В ГУ МВД по Новосибирской области оперативный комментарий по ситуации не предоставили, редакция отправила туда запрос.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, хозяин овчарки несёт ответственность за её содержание, а также за то, что собака творит, бегая на самовыгуле.

– У нас есть закон «Об ответственном обращении с животными», где указано, что при обращении с животными запрещено натравливание животных на других животных, – пояснила Марина Пьянкова. – При каком-либо нападении собаки надо обратиться в больницу и получить справку о факте обращения. Потом - в полицию по факту причинения вреда здоровья. Тут совет - собирайте документы, чтобы требовать компенсацию материального и морального вреда.

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