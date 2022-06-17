Что делать, если автомобиль заглох на переезде

Переезд - место повышенной опасности, напоминают сотрудники ЗСЖД. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Пути многотонного железнодорожного транспорта и автомобилей пересекаются на переездах. Это места повышенной опасности, и при столкновении у машин нет шансов уцелеть, а для водителя и пассажиров все может закончиться серьезными травмами или гибелью. Для того чтобы водители об этом не забывали, ежегодно в течение 10 лет Западно-Сибирская железная дорога присоединяется к проведению Международного дня привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. Журналист «Комсомолки» пообщалась с железнодорожниками и попробовала себя в роли машиниста. Подробности - в нашем материале.

«ЭХ, ПРОСКАЧУ!»

В солнечный летний день 9 июня волонтеры вышли на переезды в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченевском, Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области, они раздавали водителям информационные листовки с правилами ПДД, с информацией о серьезных последствиях аварий. Участниками акции стали более 2000 водителей.

В этом году основные мероприятия прошли на Бетонном переезде в Новосибирске - одном из самых загруженных в городе. С утра и до позднего вечера здесь не смолкает шум автомобильных моторов, но примерно раз в 20 минут звучит пронзительный сигнал и движение замирает. Переезд закрывают для авто, и на большой скорости мимо проносятся поезда, электрички, грузовые составы.

В день акции водителям раздавали памятки с правилами пересечения железнодорожных путей. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Работники переезда признаются, что многие водители не хотят ждать несколько минут и пытаются проскочить: кто-то опаздывает в аэропорт, кто-то - на работу. Но такая спешка может стоить жизни водителю и его пассажирам.

В прошлом году в Новосибирской области произошли две аварии, в которых столкнулись железнодорожный транспорт и автомобили. А в этом году - уже три! Совсем недавно водитель в Бердске торопился и выехал на пути на запрещающий сигнал. В итоге произошло столкновение с электричкой Новосибирск-Главный - Искитим. К счастью, в аварии никто не пострадал, кроме автомобиля. Он восстановлению не подлежит.

- Расследуя случаи столкновения, выясняем, что световая и звуковая сигнализация всегда действовала исправно, - рассказывает заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Дербилов. - Основная причина - нарушение правил дорожного движения водителями. Такая халатность может привести к серьезным последствиям, трагедиям и катастрофам. Ведь в поезде иногда более 400 человек, и при экстренном торможении пассажиры могут пострадать. Грузовые составы перевозят всю таблицу Менделеева, и крушение вагонов, цистерн может привести к техногенной катастрофе.

Не стоит забывать, что авария на переезде останавливает движение железной дороги, которая работает по строгому расписанию.

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги рассказал, что в авариях на переездах чаще виноваты автолюбители. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ

Для того чтобы водители в полной мере понимали серьезность последствий проскакивания перед многотонным подвижным составом, начинать рассказывать об этом нужно на этапе обучения в автошколах. Поэтому на акцию по безопасности на железнодорожных переездах «Практический урок на переезде» пригласили курсантов из 15 областных автошкол. Им рассказали о том, как устроены переезды, почему не стоит близко подъезжать к шлагбауму и выезжать на запрещающие сигналы.

- В программе обучения нет отдельного блока, который посвящен железнодорожным переездам. Не включены они и в экзаменационные территории, на которых сдают вождение. Но мы с курсантами стараемся выстраивать маршруты, в которых они есть, потому что это места повышенной аварийности, и знать правила пересечения путей необходимо, - считает старший инструктор автошколы «54» Андрей Зырянов.

На акции будущим водителям рассказали и о том, как поступать, если автомобиль заглох на переезде.

- Тормозной путь у поезда при скорости 60 км/ч составляет практически километр. Если застряли на пути, не рискуйте сами, отойдите, пускай пострадает автомобиль, - предостерегает главный инженер Новосибирской дистанции путей Виталий Чередник.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МАШИНИСТОМ!

На ежегодную акцию привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах в моторвагонное депо ТЧ-32 пригласили руководителей автопредприятий региона. Они смогли сесть на место машиниста локомотива благодаря современному интерактивному симулятору и повести поезд в смоделированных на экране условиях. Руководители ощутили, насколько медленно огромный многотонный состав сбрасывает скорость при экстренном торможении. К такой мере машинистам приходится прибегать при появлении на переезде автомобиля, который не реагирует на звуковые сигналы.

Руководители автотранспортных предприятий почувствовали себя машинистами. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

- Данный эксперимент предназначен для визуализации и полноты ощущений, чтобы понимать, насколько тяжело остановить поезд, - объяснил заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин. - Сегодня в учебный класс, где установлен симулятор, пришли руководители муниципальных автотранспортных предприятий, которые выпускают на линию пассажирские и школьные автобусы. Вернувшись на предприятия, они не только расскажут водителям о своих ощущениях во время торможения локомотива, но и в очередной раз напомнят, насколько опасно проскакивать перед подвижным составом.

Нарушителей-автомобилистов, кстати, наказывают регулярно. Самые оживленные переезды в Новосибирской области оснащены камерами, и все данные тех, кто проехал на запрещающий сигнал, передают в ГИБДД.

- Наше предприятие осуществляет пассажирские перевозки по Тогучинскому району. На маршрутах наших автобусов шесть железнодорожных переездов. Один из самых болезненных вопросов - регулируемый переезд в поселке Изынском. Водитель пересекает железную дорогу порядка 10 раз за смену. Два года назад были выявлены факты нарушения: при переезде через пути наши водители проскакивали на запрещающие сигналы. Оправдывались тем, что торопились отвезти пассажиров на электричку, - поделилась руководитель Тогучинского автотранспортного предприятия Алена Коренева. - Для того чтобы исправить ситуацию, мы поменяли расписание движения автобусов. Сегодня я посидела на месте машиниста, предприняла экстренное торможение и поняла, как тяжело остановить состав. Обязательно расскажу об этом нашим водителям!

А Западно-Сибирская железная дорога напоминает: лучше потерять несколько минут в ожидании и пропустить поезд, чем погибнуть под колесами локомотива.