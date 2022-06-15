«Приходили пациенты с черными голенями»: почему варикоз обостряется именно летом

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Обратите внимание, есть ли у вас тяжесть и боль в ногах после рабочего дня. А может, вы ее ощущаете уже утром? Не привыкайте к этим ощущениям, так быть не должно. Тяжесть в ногах, боли, отеки могут свидетельствовать о варикозе. Каждый пятый взрослый человек, по статистике, имеет патологии вен.

Многие думают, что варикоз - это только косметический дефект: выступающие вены или сосудистые сеточки выглядят некрасиво, но опасности не представляют. Но нет. Варикоз может приводить к тяжелым осложнениям: флебиту (воспалению стенок вен), тромбозам (закупорке вен) и трофическим язвам. И чаще всего такие осложнения возникают именно летом. Почему?

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Это связано с изменением привычного образа жизни людей:

• длительные прогулки, нехарактерные для другого времени года, и работа на дачном участке увеличивают нагрузку на ноги;

• ультрафиолетовые солнечные лучи способствуют развитию воспаления стенок деформированных сосудов (флебит);

• повышенное потоотделение и, как следствие, обезвоживание организма могут приводить к сгущению крови и вызывать тромбозы.

Как же с этим бороться на практике, рассказали хирурги клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» на улице Титова.

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

- Что такое варикоз, в чем его опасность?

- Варикозная болезнь - это болезнь, при которой нарушается кровообращение. Происходят воспаление стенок сосудов, их растяжение и истончение. Особенно опасно присоединение инфекционных заболеваний, которые вызывают сгущение крови и воспалительные реакции. Жаркая погода и обезвоживание повышают риск образования тромбов.

Варикоз - хроническое заболевание. Человек приходит с узловатыми венами и говорит, что у него ничего не болит. Понятно, что он ориентируется на боль, это абсолютно естественно, но обманчиво. В этом и есть коварство заболевания: хотя оно успешно лечится, из-за отсутствия симптомов некоторые люди приходят к доктору слишком поздно.

В моей практике на прием приходили пациенты с черными голенями - ткани на ногах уже начали отмирать, вот-вот могла начаться гангрена. Тут уже стоял вопрос, как спасти ногу, а не просто вену. Еще немного, и за дело взялись бы не хирурги-флебологи, а хирурги с пилой. Скажу одно: все ноги остались на месте. За такие запущенные случаи мы тоже беремся, ну а как по-другому?

На фото можно посмотреть промежуточный результат одной такой пациентки: видно, что отек полностью прошел. Сейчас нога уже приобрела близкий к здоровому цвет.

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

- Зависит ли тяжесть варикозной болезни от сезона?

- Бесспорно. Летом люди с тромбозами приходят по несколько человек за день. Обычно говорят: «Да, есть варикоз, но он меня не беспокоил, а сейчас нога отекла, покраснела и стала горячей на ощупь». В таком случае мы уже даже без осмотра можем сказать, что у пациента тромбоз. Как раз на прошлой неделе на приеме была такая пациентка. С первыми жаркими майскими днями возник тромбоз, нога сильно отекла и по ощущениям просто горела. Провели УЗИ-скрининг вен, это обязательная часть приема и считается золотым стандартом диагностики варикоза, и выявили тромбоз.

Первые 7 дней с момента образования тромбоза мы не можем приступать к хирургическому лечению. Слишком высок риск дальнейшего роста тромба. Для снятия острого периода выписываются медикаменты, и мы просто наблюдаем.

У пациентки, слава богу, все прошло хорошо, острый период миновал, и мы провели эндовенозную лазерную коагуляцию. Если говорить по-простому, «запаяли» поврежденную вену, чтобы в ней больше не образовывались тромбы. Длится такая процедура всего 30 - 40 минут, и сразу после нее пациент отправляется домой. Ни наркоза, ни разрезов, ни реабилитации.

После операции прошло 1,5 месяца - и вот такой результат мы получили.

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

- А почему тогда считается, что хирургическое лечение стоит отложить до более холодного времени года?

- Действительно, плановые полостные операции с наркозом, разрезами и долгой реабилитацией хирурги стараются отложить на холодное время года, так как летом выше риск развития инфекции. В отношении классической операции на венах - флебоэктомии - у хирургов такое же мнение. Ведь это полноценная операция с дальнейшими перевязками и заживлением операционных швов. Когда мы делаем лазерную операцию, то ничего подобного нет: проводится местная анестезия, через маленький прокол вводится световод и вена «запаивается» изнутри. Потом надевается компрессионный трикотаж - и пациент свободен. Уже через одну-две недели даже от места прокола не остается и следа.

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

- А компрессионный трикотаж? Летом же в нем жарко. И долго его носить?

- Начнем с того, что пациенты с варикозом должны носить компрессионный трикотаж всегда: каждый день и без перерывов, чтобы корректировать кровоток в ногах. После операции же срок его ношения - всего месяц. Кроме того, операция в нашей клинике включает не только все анализы, осмотр терапевта, саму манипуляцию, закрытие венозных притоков и полугодовое наблюдение, но и качественный немецкий компрессионный трикотаж с климат-контролем. Материалы для чулок подобраны таким образом, что нога не потеет, есть антибактериальный эффект, в некоторых моделях предусмотрен открытый носок, такие чулки можно носить даже с босоножками.

Вот как раз пациентка, которой всего 36 лет. Пришла на прием в конце апреля в плотных, непрозрачных колготках, хотя было уже достаточно тепло. Ноги ей приходилось скрывать постоянно. Пациентка была решительно настроена избавиться от варикоза, и никакой трикотаж в жару ее не пугал. По итогу осмотра выявили поражение трех венозных стволов. Провели ЭВЛК и склеротерапию (инъекции) под контролем УЗИ. Пациентка была искренне удивлена, что компрессионный трикотаж может так выглядеть и так легко носиться. На днях она уже совсем распрощалась с чулками. Вот такой результат.

Так что, задумываясь о лечении варикоза современными методами, можно не беспокоиться о сезонности. Лечить варикоз лазером можно круглый год. Даже больше скажу, именно летом возникает большинство осложнений, а болезнь прогрессирует и лучше этого не допускать.

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Приятный бонус лечения летом - это скидки.

В клинике «Варикоза нет» по адресу: улица Титова, 29/1, до конца июня на лечение варикоза лазером действуют скидки до 20%. А всем читателям «Комсомольской правды» клиника дает специальную цену на первичный прием флеболога с УЗИ-скринингом вен - всего 800 рублей* вместо 1500 рублей!

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Клиника «Варикоза нет» находится на левом берегу по адресу: ул. Титова, 29/1. Для пациентов на автомобиле есть большая огороженная парковка.

Познакомиться со специалистами и узнать цены на лечение можно на сайте nsk2.varikozanet.org и по телефону (383) 305-42-42.

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