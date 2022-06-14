Александр Аксёненко подарил сузунцам двух скакунов

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко (слева). Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

12 июня, в День России, в рабочем поселке Сузун был торжественно открыт новый парк. На обустройство территории лесного массива площадью 56 тысяч квадратных метров затрачено более 40 миллионов рублей. Работы длились 2 года. Парк получил наименование «Гагаринский».

На входе посетителей встречает восьмиметровый макет ракеты «Восток-1», а каждой аллее рекреационной зоны планируют дать свое «космическое» название. Участие в открытии парка приняли депутат Госдумы РФ от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко, а также депутаты Заксобрания Новосибирской области и члены правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Торжества по случаю Дня России в Сузуне также ознаменовались традиционными конными бегами, в которых выступили и лошади, подаренные району председателем совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».

- В прошлом году я побывал на скачках в Сузуне впервые и в нынешнем году решил внести свой вклад в укрепление и развитие этой традиции на округе. Еще по зиме подарил району двух скакунов. Сегодня оба вышли на дистанцию, - сказал Александр Аксёненко в ходе праздничного митинга.

- В заезде «Русской тройки» на дистанции 1600 метров победу одержал гнедой жеребец Папарацци. В тройке он выступает коренником. В заезде лошадей рысистых пород на дистанции 2400 метров принимал участие рыжий жеребец Марафет. Этот скакун пришел третьим, - добавил депутат Госдумы на своей странице в ВК.

В заключение Александр Аксёненко посоветовал всем, кто хочет насладиться конными бегами, побывать на скачках в Сузуне. Также он напомнил и о других достопримечательностях этого населенного пункта - великолепном музейном комплексе «Сузун-завод. Монетный двор» и аквапарке.