Последние новости на 14 июня 2022 года: женщина родила сына в поезде, электросамокаты запретили парковать у метро

Женщина родила сына в поезде, электросамокаты запретили парковать у метро. Фото: Фото: Яна АСАХОВА\Росгвардия

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 июня 2022 года: обо всех главных событиях региона читайте в нашей подборке.

ШКОЛЬНИКАМ ИСПОРТИЛИ ВЫПУСКНОЙ

В Новосибирске родители четвероклассников пожаловались на испорченный выпускной. Родители и педагоги планировали отметить завершение учебного года в лагере с веселыми играми, но вместо этого им просто показали территорию и спели несколько песен. За цену в 2100 рублей с каждого ребенка родителей такой досуг не устроил. Как и сам факт того, что праздник у ребят оказался испорчен. Одна из мам написала в лагерь претензию, но, по словам юриста, без письменного договора доказать что-то будет довольно сложно.

СИБИРЯЧКА РОДИЛА СЫНА В ПОЕЗДЕ

У пассажирки поезда Новосибирск-Москва начались роды прямо в дороге. К частью, на помощь к женщине пришла фельдшер Росгвардии. Продлились роды около полутора часов и прошли успешно. Женщина родила мальчика. На ближайшей станции молодую маму с сыном передали в руки прибывшим на место медикам.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМ ЗАПРЕТИЛИ ПАРКОВАТЬСЯ У МЕТРО

В Новосибирске электросамокатам запретили парковку у метро и у пешеходных переходов. Такое решение принял областной Арбитражный суд по иску мэрии города. Теперь оставлять самокаты нельзя на расстоянии ближе пяти метров от пешеходных переходов и ближе 15 метров — от станций метро. Кикшеринговые компании могут попытаться обжаловать решение суда.

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