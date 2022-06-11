«Мы услышали писк. Дочь лежала на асфальте»: новосибирские врачи спасли девочку, выпавшую из окна

Трёхлетняя малышка выпала со второго этажа Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске хирурги поставили на ноги маленькую Веронику, которая выпала из окна второго этажа. Ребенка экстренно вывезли из Кемерова в Новосибирск, собрали сломанный позвоночник и закрепили его болтами. Малышка встала на ноги, а многодетная мать со слезами на глазах благодарит врачей. Как прошла уникальная операция – в материале КП-Новосибирск.

Перелом оказался редким и сложным, врачи Кузбасса направили девочку на операцию в Новосибирск. Фото: Никита МАНЬКО

ПАПА ЗАБЫЛ ПРО ОКНО

ЧП случилось в селе Березово Кемеровской области вечером 24 мая. Трехлетняя девочка из многодетной семьи выпала из открытого окна на втором этаже.

- Я была на работе, с дочкой сидел муж. Вероника спала, наш папа открыл окно и забыл закрыть. Я только пришла с работы, замешкалась на пороге, и дочка выпала. Мы услышали писк, выбежали на улицу – она лежала на асфальте, – рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Валентина Шарова. – Я дочку подняла на руки, и мы сразу сами на своей машине поехали в больницу.

Ребенка стали обследовать, положили в палату городской детской больницы города Кемерово. В первый день местные врачи поставили диагноз – компрессионный перелом. Но на следующий день доктор сказал, что травмы серьезнее. У малышки был взрывной перелом позвонка, и серьезно повреждены еще 10.

Специалисты НИИТО укрепили позвоночник винтами Фото: Никита МАНЬКО

Маме объяснили, что здесь не делают таких операций и надо переводить дочку в Новосибирск. На следующий день реанимобиль мчался в НИИТО имени Цивьяна.

- Ребенок поступил с очень тяжелым переломом позвоночника. Были повреждены сами позвонки, связки и ребенку нельзя было ходить, сидеть и играть. Такие повреждения бывают у детей очень редко: при падении с высоты или в ДТП. Часто это заканчивается проблемами с движением рук и ног, потерей чувствительности. К счастью, Веронике повезло и у нее все прошло без осложнений, – рассказал врач-травматолог-ортопед Василий Суздалов. – Нам пришлось использовать специальные винты, закрепив их внутри позвонков. Конструкция не задевает другие части позвоночника и создает опору в будущем.

Такие сложные травмы встречаются редко, но девочке повезло Фото: Никита МАНЬКО

ДВА КОРСЕТА ДЛЯ ЮНОЙ ЛЕДИ

Травматолог пояснил, что дети с такими тяжелыми травмами поступают к ним редко, один раз за 5-10 лет. Маленькая Вероника адаптировалась к новой ситуации уже на третий день . Стала сама делать зарядку, лежа в койке.

- Дочка все это время лежала, не вставала. Главное, чего я боялась – что она не будет ходить, – плачет мама Валентина. – Когда операция прошла, доктор вышел и сказал: «Ручки, ножки шевелятся, ходить будет». Мы поднялись до операционной, я увидела дочку, и тогда успокоилась.

Девочка год будет носить корсет Фото: Никита МАНЬКО

С момента операции прошла уже неделя, но вставать девочке нельзя будет целый месяц. Ее ждут два специальных корсета, которые помогут спине правильно срастись. А пока мама носит ребенка на руках.

- Наша дочь подвижная, игривая и легко идет на контакт. Она справится с этой травмой, я уверена в ней, – рассказала мама Валентина Шарова. – Спасибо огромное врачам, для нас это настоящее чудо!

Мама переживала, что дочка не встанет с кровати Фото: Никита МАНЬКО

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