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11 июня 2022 11:01

«Мы услышали писк. Дочь лежала на асфальте»: новосибирские врачи спасли девочку, выпавшую из окна

Новосибирские хирурги спасли трехлетнюю девочку, выпавшую из окна
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Трёхлетняя малышка выпала со второго этажа

Трёхлетняя малышка выпала со второго этажа

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске хирурги поставили на ноги маленькую Веронику, которая выпала из окна второго этажа. Ребенка экстренно вывезли из Кемерова в Новосибирск, собрали сломанный позвоночник и закрепили его болтами. Малышка встала на ноги, а многодетная мать со слезами на глазах благодарит врачей. Как прошла уникальная операция – в материале КП-Новосибирск.

Перелом оказался редким и сложным, врачи Кузбасса направили девочку на операцию в Новосибирск.

Перелом оказался редким и сложным, врачи Кузбасса направили девочку на операцию в Новосибирск.

Фото: Никита МАНЬКО

ПАПА ЗАБЫЛ ПРО ОКНО

ЧП случилось в селе Березово Кемеровской области вечером 24 мая. Трехлетняя девочка из многодетной семьи выпала из открытого окна на втором этаже.

- Я была на работе, с дочкой сидел муж. Вероника спала, наш папа открыл окно и забыл закрыть. Я только пришла с работы, замешкалась на пороге, и дочка выпала. Мы услышали писк, выбежали на улицу – она лежала на асфальте, – рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Валентина Шарова. – Я дочку подняла на руки, и мы сразу сами на своей машине поехали в больницу.

Ребенка стали обследовать, положили в палату городской детской больницы города Кемерово. В первый день местные врачи поставили диагноз – компрессионный перелом. Но на следующий день доктор сказал, что травмы серьезнее. У малышки был взрывной перелом позвонка, и серьезно повреждены еще 10.

Специалисты НИИТО укрепили позвоночник винтами

Специалисты НИИТО укрепили позвоночник винтами

Фото: Никита МАНЬКО

Маме объяснили, что здесь не делают таких операций и надо переводить дочку в Новосибирск. На следующий день реанимобиль мчался в НИИТО имени Цивьяна.

- Ребенок поступил с очень тяжелым переломом позвоночника. Были повреждены сами позвонки, связки и ребенку нельзя было ходить, сидеть и играть. Такие повреждения бывают у детей очень редко: при падении с высоты или в ДТП. Часто это заканчивается проблемами с движением рук и ног, потерей чувствительности. К счастью, Веронике повезло и у нее все прошло без осложнений, – рассказал врач-травматолог-ортопед Василий Суздалов. – Нам пришлось использовать специальные винты, закрепив их внутри позвонков. Конструкция не задевает другие части позвоночника и создает опору в будущем.

Такие сложные травмы встречаются редко, но девочке повезло

Такие сложные травмы встречаются редко, но девочке повезло

Фото: Никита МАНЬКО

ДВА КОРСЕТА ДЛЯ ЮНОЙ ЛЕДИ

Травматолог пояснил, что дети с такими тяжелыми травмами поступают к ним редко, один раз за 5-10 лет. Маленькая Вероника адаптировалась к новой ситуации уже на третий день . Стала сама делать зарядку, лежа в койке.

- Дочка все это время лежала, не вставала. Главное, чего я боялась – что она не будет ходить, – плачет мама Валентина. – Когда операция прошла, доктор вышел и сказал: «Ручки, ножки шевелятся, ходить будет». Мы поднялись до операционной, я увидела дочку, и тогда успокоилась.

Девочка год будет носить корсет

Девочка год будет носить корсет

Фото: Никита МАНЬКО

С момента операции прошла уже неделя, но вставать девочке нельзя будет целый месяц. Ее ждут два специальных корсета, которые помогут спине правильно срастись. А пока мама носит ребенка на руках.

- Наша дочь подвижная, игривая и легко идет на контакт. Она справится с этой травмой, я уверена в ней, – рассказала мама Валентина Шарова. – Спасибо огромное врачам, для нас это настоящее чудо!

Мама переживала, что дочка не встанет с кровати

Мама переживала, что дочка не встанет с кровати

Фото: Никита МАНЬКО

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