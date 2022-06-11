Отдых без последствий: АО «РЭС» напоминает правила электробезопасности

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

А кто-то, несмотря на праздничную атмосферу, использует благоприятные погодные условия в течение короткого сибирского лета для активного загородного строительства. В этом случае очень часто задействуется различная грузоподъемная и землеройная техника, что требует повышенного внимания при работе вблизи трасс воздушных и кабельных линий.

Кроме того, летом в период каникул появляется масса свободного времени и у детей, которые больше времени проводят на улице без присмотра, пока взрослые занимаются домашними делами.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

К сожалению, именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности. Поэтому накануне праздничных дней и в начале отпускного сезона АО «РЭС» напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов и в быту, а также помнить о том, что во избежание возникновения несчастных случаев категорически запрещается:

• осуществлять строительно-монтажные работы, стоянки всех видов машин и механизмов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

• любое вмешательство в работу приборов учета, самовольное устранение неисправности в бытовой электросети;

• производить монтаж и ремонт электропроводки в доме, квартире и других помещениях лицам без специальной подготовки;

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• рыбачить вблизи ЛЭП;

• бросать что-либо на провода;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8-10 метров;

• пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода;

• пользоваться детям электроприборами без разрешения взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, одним из рисков получения электротравмы в летний сезон, а также фактором, влияющим на аварийность в электросетях, является незаконная вырубка древесины в охранных зонах ЛЭП. Несанкционированное проведение такого рода работ создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, а порывы и повреждения проводов воздушных линий в результате падения деревьев приводят к массовым аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов.

Нарушение правил электробезопасности может не только привести к поражению электрическим током, но и испортить отдых и доставить неудобства множеству людей!

Оперативный персонал АО «РЭС» работает круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. На дежурстве постоянно находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники.

При возникновении аварийной ситуации в электрических сетях и/или обнаружении оборванных, провисших или касающихся элементов опор проводов, открытых или поврежденных дверей электрощитовых, трансформаторных подстанций и других неполадок необходимо сообщить о них по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции, или по единому номеру 112.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

• на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

• по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

• в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),

• в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru,

• в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области,

• в сельской или районной администрации.