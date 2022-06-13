Последние новости на 13 июня 2022 года: подросток утонул в озере, женщину зажало дверью лифта

Последние новости на 13 июня 2022 года в Новосибирске. Фото: предоставлено спасателями МАСС

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регине читайте в нашем материале.

ПОДРОСТОК УТОНУЛ НА ГЛАЗАХ У СЕСТРЫ

Трагедия случилась днем 12 июня на озере Экран в Калининском районе. 15-летний парень был там с 6-летней сестрой и другом. Очевидцы не успели спасти подростка, его тело достали спасатели МАСС.

МАТЬ ЗАЖАЛО ДВЕРЬЮ ЛИФТА

ЧП случилось в доме №169 на улице Немировича- Данченко. Женщина с двухлетней дочкой ехала на лифте, когда она попыталась выйти, ее зажало дверью. Местные жители говорят, что лифт ветхий, ему больше 40 лет.

ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА В ДТП

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на улице Забалуева. Ночью кроссовер Toyota RAV-4 влетел в припаркованную фуру. Водитель иномарки оказался в больнице, а 45-летняя пассажирка погибла на месте аварии. Очевидцы подозревают, что мужчина был пьян.

ПОВЕСИЛИ ДОЛГИ ДВОЙНИКА

Новосибирец Александр Семенов пять лет отбивался от долгов тезки из Москвы. Схожие ФИО сыграли злую шутку, на мужчину стали падать штрафы ГИБДД, неуплаченный транспортный налог. 40-летнему Александру пришлось ходить по инстанциям и доказывать, что это - долги его двойника.

НАШЕСТВИЕ ШЕЛКОПРЯДА

Леса Новосибирской области атаковали гусеницы непарного шелкопряда. Лесники бьют тревогу — березы и осины пострадают от прожорливвых насекомых. Шелкопряд атакует деревья в Куйбышевском, Барабинском и Венгеровском районах.

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