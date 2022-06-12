Последние новости Новосибирска на 12 июня 2022 года: мужчина избил курившего соседа, загорелись бараки

У пенсионера диагностировали рассечение. Фото: предоставлено героем публикации.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 июня 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ЗОЖНИК ОТКПРАВИЛ В НОКАУТ КУРИВШЕГО ПЕНСИОНЕРА

Пожилой мужчина курил у подъезда, когда его сосед вышел из машины вместе с женой. Мужчина сделал 66-летнему пенсионеру замечание - мол, можно было подальше отойти. Началась перепалка, которая закончилась потасовкой.

ГОРЕЛИ БАРАКИ

ЧП произошло на улице Тополевой: в восьмом часу вечера там загорелись сараи и бараки. Пожар бушевал на площади 800 квалратных метров. К счастью, в момент ЧП внутри зданий никого не было и никто не пострадал.

ВРАЧИ СПАСЛИ ДЕВОЧКУ, ВЫПАВШУЮ ИЗ ОКНА

Маленькую Веронику привезли в Новосибирск из Кемеровской области. Девочка живет в селе Березово, и там попала в беду. Малышка выпала из окна и получила «взрывной перелом». Проопериривали девочку в Новосибирске - в клинике НИИТО.

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