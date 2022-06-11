В Новосибирске сосед-зожник отправил пославшего его курильщика в нокаут

Удар пришелся пенсионеры по голове. Фото: предоставлено героем публикации/ стоп-кадр.

В кадре – пожилой мужчина курит у подъезда. В этот момент к дому подъезжает машина, из нее выходят муж и жена. Крепкий мужчина делает замечание курильщику:

- Можно отойти подальше?

- Чего? – возмущается тот. – Пошел на...

- Я тебе сейчас … разобью, - отвечает крепыш.

- А я тебя посажу!

И возможно ведь действительно теперь против зожника возбудят уголовное дело, потому что тот не сдержался. Накинулся на пожилого мужчину и почти по-боксерски отправил его в нокаут. Видно, как курильщик падает на бетонный пол. И не встаёт. Жив ли?

Эти кадры сняты возле подъезда дома на улице Высоцкого в Новосибирске. Пострадавший, тот, что с сигаретой, живой, но с разбитой головой. Он рассказал подробности конфликта.

- Мне жена дома курить запрещает, поэтому я всегда выхожу на улицу. Но бычков нигде не бросаю, - заявил КП-Новосибирск 66-летний Евгений. – Тогда я уже курить заканчивал, как приехал этот сосед с женой – у них квартира на третьем этаже, живут надо мной. Никаких конфликтов между нами раньше не было. Я вообще неконфликтный человек, раздувать скандал не хотел.

Но, судя по видео, ситуация все-таки была немного другой. Первым соседа послал именно пенсионер.

- Этот сосед поставил сумки и несколько раз ударил меня с такой силой, что я отлетел на бетонную плиту и потерял сознание. Когда через несколько минут пришел в себя, поднялся домой, жена вызвала скорую, - описывает дальнейшие события Евгений.

Врачи диагностировали у пенсионера ссадины и рассечение на голове – пришлось наложить шов.

- Сейчас хожу в повязке, голова болит, - говорит Евгений.

Сосед, со слов пенсионера, после случившегося перед ним не извинился и о его самочувствии не узнавал.

Пенсионер же обратился в полицию:

- Таких, как он, надо наказывать. Если он ростом под 1,85 метра и весит под 100 килограммов, то это значит, что ему все позволено? Нет, конечно, - возмущается Евгений. – К нам должен скоро прийти участковый – будем разбираться.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«У подъезда курить можно»

Прав ли был сосед пенсионера, возмутившись, что пожилой мужчина курил у подъезда? На этот вопрос ответил юрист Михаил Спиридонов:

- Курение возле подъезда не подпадает под ответственность предусмотренную ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Курение запрещено только в помещениях общего пользования многоквартирных домов - это сами подъезды, лифты. Но территория вблизи подъезда не относится к общедомовому имуществу – это прилегающая территория, про нее в законе ничего не сказано.

Что касается наказания для соседа пенсионера, то в этой ситуации все будет зависеть от того, насколько серьезно пострадал пенсионер. Если вред здоровью будет расценен как лёгкий или средней тяжести, то возможна даже уголовная ответственность. Если вред здоровью не подлежит оценке (побои), то это административная ответственность.

Пострадавший также вправе через суд потребовать возмещения расходов на лечение и компенсацию морального вреда. За побои или лёгкий вред здоровью, как правило, может быть взыскана сумма от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, в зависимости от обстоятельств дела, степени физических страданий потерпевшего, длительности лечения.

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