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Общество11 июня 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 11 июня 2022 года: закрылись рестораны «Макдоналдс», судят пенсионера, зарубившего соседа саблей

Рассказываем последние новости Новосибирска на 11 июня 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Рассказываем последние новости на 11 июня.

Рассказываем последние новости на 11 июня.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

РЕСТОРАНЫ СЕТИ «МАКДОНАЛДС» ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ

Рестораны «Макдоналдс» 10 июня прекратили работу в Новосибирске. Скоро они откроются под новым брендом. Изменится и меню: несколько позиций оттуда уберут, а некоторые поменяют названия.

СИБИРЯК ОТХЛЕСТАЛ СОСЕДА НАГАЙКОЙ И ЗАРУБИЛ САБЛЕЙ

В Новосибирске начался суд над 62-летним новосибирцем, которого обвинили в жестокой расправе над соседом в ночь на 7 марта. По версии следователей, мужчины выпивали, а потом новосибирец убил знакомого сувенирной саблей и нагайкой.

41-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ ОБВИНИЛИ ПЕДОФИЛИИ

Жительница Новосибирской области обвинила экс-мужа в педофилии. Дочка сибирячки заявила, что 7 лет назад бывший отчим приставал к ней, играя «в доктора». За совершение действий сексуального характера мужчину осудили на 12 лет колонии строгого режима. Его родственники против такого приговора и утверждают, что мужчину оговорили.

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