Последние новости Новосибирска на 11 июня 2022 года: закрылись рестораны «Макдоналдс», судят пенсионера, зарубившего соседа саблей

Рассказываем последние новости на 11 июня.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
РЕСТОРАНЫ СЕТИ «МАКДОНАЛДС» ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ
Рестораны «Макдоналдс» 10 июня прекратили работу в Новосибирске. Скоро они откроются под новым брендом. Изменится и меню: несколько позиций оттуда уберут, а некоторые поменяют названия.
СИБИРЯК ОТХЛЕСТАЛ СОСЕДА НАГАЙКОЙ И ЗАРУБИЛ САБЛЕЙ
В Новосибирске начался суд над 62-летним новосибирцем, которого обвинили в жестокой расправе над соседом в ночь на 7 марта. По версии следователей, мужчины выпивали, а потом новосибирец убил знакомого сувенирной саблей и нагайкой.
41-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ ОБВИНИЛИ ПЕДОФИЛИИ
Жительница Новосибирской области обвинила экс-мужа в педофилии. Дочка сибирячки заявила, что 7 лет назад бывший отчим приставал к ней, играя «в доктора». За совершение действий сексуального характера мужчину осудили на 12 лет колонии строгого режима. Его родственники против такого приговора и утверждают, что мужчину оговорили.
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