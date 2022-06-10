Последние новости Новосибирска на 10 июня 2022 года: появилась видео-улика в деле убитой девушки, музыкант попал в реанимацию из-за укуса клеща

Сообщаем главные новости на 10 июня. Фото: личный архив.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 июня 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
НАЙДЕНО ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕО УБИТОЙ ПОСЛЕ ДИСКОТЕКИ СИБИРЯЧКИ
Загадочное убийство 21-летней Анастасии Новоселовой до сих пор будоражит поселок Маслянино. В ночь на 9 ноября 2021 года девушка отдыхала с подругами в местном баре, а после дискотеки пропала. В апреле 2022 года тело Насти нашли в ручье возле реки Шемонаихи. Теперь следователи показали матери погибшей видео из бара, где отдыхала Настя. И на этих кадрах мать обратила внимание на странного незнакомца.
РОК-МУЗЫКАНТ ОКАЗАЛСЯ В РЕАНИМАЦИИ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА
35-летний барабанщик из новосибирской группы Chasey Lain Роман Шкляр попал в реанимацию с энцефалитом. Больше, чем через три дня после укуса клеща он получил иммуноглобулин, но это не спасло от болезни.
ЗООЗАЩИТНИКИ ОБВИНЯЮТ КОЛЛЕГУ В ОТПРАВКЕ НЕСУЩЕСТВЕННОГО НАРКОЗА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Новосибирские зоозащитники обвиняют коллегу из Бердска в мошенничестве, мол, та продает в ветеринарные клиники несуществующий наркоз. Спрос есть, сейчас препараты данной группы в дефиците. Ранее эта девушка уже была замешана в скандале: собрала 150 тысяч рублей с новосибирских приютов для заказа корма животным и пропала. Волонтер постоянно находит отговорки, и поймать ее за руку на прямой лжи пока не удалось.
В НОВОСИБИРСКОМ ПЛАНЕТАРИИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП СФОТОГРАФИРОВАЛИ ГАЛАКТИКУ «ВОДОВОРОТ»
Сделан снимок был при помощи телескопа еще в мае. Галактика расположена на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Ее диаметр около 100 тысяч световых лет
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