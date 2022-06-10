Фестивали в июле 2022 года в Новосибирской области: когда пройдут, где отдохнуть

А вы уже придумали, куда отправитесь летом? Фото: Евгения ГУСЕВА

Это лето будет насыщенным — карантинные меры отменили, и новосибирцев ждут фестивали на открытом воздухе, пляжные вечеринки, музыка, увлекательные квесты и новые знакомства. Публикуем афишу фестивалей в июле 2022 года в Новосибирской области.

Вечеринка на острове будет интригующей. Фото: https://vk.com/playa_nsk

«PLAYA. Остров души» (14+)

Где: о. Шумского Кордона в Обском море, недалеко от с. Боровое

Когда: с 1 по 10 июля

Что будет: отдыхающих ждет насыщенная программа: электронная и живая музыка, мастер-классы, боди-арт, шоу лазеров, света, огня и танцев. А еще — массовый заплыв на сапах. На фестиваль приедут более 100 диджеев — страшно пропустить такое удовольствие!

Цены за билет: 2600 руб., при покупке 10 билетов — скидка 15%

Как добраться:

На общественном транспорте — автобус № 212 (Краснообск — Боровое)

На фестивальном автобусе — выезд от Цирка в 19.00

На лодке от с. Боровое — с 8.00 до 20.00

«Город Солнца» проходит в 13-й раз. Фото: «Город Солнца»

«Город Солнца» (6+)

Где: Эко-парк «Чкаловские (дп. Мочище, 4)

Когда: с 1 по 3 июля

Что будет: На фестивале, который проходит в 13-й раз, вас ждет живая этно-музыка, танцы народов мира, боевые искусства, йога, творческие мастер-классы, детская площадка и площадка будущего, посиделки у костра и квесты. Участники могут арендовать домик или жить в кемпинге. В программу включено трёхразовое питание, сцена с музыкантами и концертами.

Цены за билет: детский — от 500 до 900 рублей, взрослый — от 1000 до 1800 руб., семейный (для 2 взрослых и 1 ребенка) — 2900 руб.

Как добраться: автобус № 147 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище), маршрутка № 347 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище)

Фестиваль ежегодно проводит мотоклуб Devil Angels. Фото: Виктория Астрелина.

«Devil’s Party» (18+)

Где: Поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (г. Бердск, Речкуновская Зона Отдыха)

Когда: с 15 до 17 июля

Что будет: живая музыка, фирменный шашлык и кашу на костре. Условия проживания — походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку и отвлечься от трудовых будней.

Цены за билет: бесплатно

Как добраться:

Из Новосибирска — автобус №211 (Общественный торговый центр — ДОЦ Тимуровец)

Из Бердска — автобус № 9 (Горького — ДОЦ Тимуровец)

Из Искитима — автобус № 112 (Ж/д вокзал — с. Морозово)

Праздник Ивана Купалы (6+)

Где: с. Криводановка, ул. Садовая, д. 26в

Когда: 6 июля с 19.00 до 21.00

Что будет: в программе народные игры, поливальная машина с Нептуном, купальский костер. На площади выступят творческие коллективы, для будут игры и конкурсы.

Цены за билет: бесплатно

Как добраться: автобус № 220 (Центральный корпус — Малороссийская д.86), маршрутка №330 (Центральный корпус — Малороссийская д.86)

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