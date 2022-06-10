Фестивали в июле 2022 года в Новосибирской области: когда пройдут, где отдохнуть

А вы уже придумали, куда отправитесь летом?
Фото: Евгения ГУСЕВА
Это лето будет насыщенным — карантинные меры отменили, и новосибирцев ждут фестивали на открытом воздухе, пляжные вечеринки, музыка, увлекательные квесты и новые знакомства. Публикуем афишу фестивалей в июле 2022 года в Новосибирской области.
Вечеринка на острове будет интригующей. Фото: https://vk.com/playa_nsk
«PLAYA. Остров души» (14+)
Где: о. Шумского Кордона в Обском море, недалеко от с. Боровое
Когда: с 1 по 10 июля
Что будет: отдыхающих ждет насыщенная программа: электронная и живая музыка, мастер-классы, боди-арт, шоу лазеров, света, огня и танцев. А еще — массовый заплыв на сапах. На фестиваль приедут более 100 диджеев — страшно пропустить такое удовольствие!
Цены за билет: 2600 руб., при покупке 10 билетов — скидка 15%
Как добраться:
На общественном транспорте — автобус № 212 (Краснообск — Боровое)
На фестивальном автобусе — выезд от Цирка в 19.00
На лодке от с. Боровое — с 8.00 до 20.00
«Город Солнца» проходит в 13-й раз. Фото: «Город Солнца»
«Город Солнца» (6+)
Где: Эко-парк «Чкаловские (дп. Мочище, 4)
Когда: с 1 по 3 июля
Что будет: На фестивале, который проходит в 13-й раз, вас ждет живая этно-музыка, танцы народов мира, боевые искусства, йога, творческие мастер-классы, детская площадка и площадка будущего, посиделки у костра и квесты. Участники могут арендовать домик или жить в кемпинге. В программу включено трёхразовое питание, сцена с музыкантами и концертами.
Цены за билет: детский — от 500 до 900 рублей, взрослый — от 1000 до 1800 руб., семейный (для 2 взрослых и 1 ребенка) — 2900 руб.
Как добраться: автобус № 147 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище), маршрутка № 347 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище)
Фестиваль ежегодно проводит мотоклуб Devil Angels. Фото: Виктория Астрелина.
«Devil’s Party» (18+)
Где: Поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (г. Бердск, Речкуновская Зона Отдыха)
Когда: с 15 до 17 июля
Что будет: живая музыка, фирменный шашлык и кашу на костре. Условия проживания — походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку и отвлечься от трудовых будней.
Цены за билет: бесплатно
Как добраться:
Из Новосибирска — автобус №211 (Общественный торговый центр — ДОЦ Тимуровец)
Из Бердска — автобус № 9 (Горького — ДОЦ Тимуровец)
Из Искитима — автобус № 112 (Ж/д вокзал — с. Морозово)
Праздник Ивана Купалы (6+)
Где: с. Криводановка, ул. Садовая, д. 26в
Когда: 6 июля с 19.00 до 21.00
Что будет: в программе народные игры, поливальная машина с Нептуном, купальский костер. На площади выступят творческие коллективы, для будут игры и конкурсы.
Цены за билет: бесплатно
Как добраться: автобус № 220 (Центральный корпус — Малороссийская д.86), маршрутка №330 (Центральный корпус — Малороссийская д.86)
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