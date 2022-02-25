Как борода влияет на плей-офф: нападающий ХК «Сибирь» рассказал о необычной примете

Денис Голубев рассказал о приметах.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» это первый сезон за новосибирский клуб. Денис Голубев уверен, что команда уже на первые игры сможет выйти в отличной физической форме и с боевым настроем. А еще сильным парням помогает вера в приметы. Нападающий новосибирской команды не исключение.
— Эту примету все знают. Все игроки на первую игру выходят без бороды, а потом бреются уже только в конце плей-офф. Это даже можно назвать традицией, которую соблюдают все хоккеисты, — объяснил КП-Новосибирск Денис Голубев.
Еще одна из важных составляющих команды — болельщики. Будучи участником других хоккейных клубов, Денис уже отмечал, как новосибирцы поддерживают своих.
— Новосибирские болельщики — это наш шестой игрок. Уверен, что во время домашних матчей их поддержка будет на уровне, — добавил спортсмен.
Тем временем у ХК «Сибирь» с каждым днем остается все меньше и меньше времени на подготовку. Уже 2 марта они сыграют первый матч дома у своих противников. Давайте пожелаем ребятам удачи!
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