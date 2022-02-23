Последние новости Новосибирска на 23 февраля 2022 года: беглый зэк прятался на кладбище, часть коронавирусных ограничений снимут

Сообщаем последние новости Новосибирска на 23 февраля. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по НСО / Юлия ПЫХАЛОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

БЕГЛЫЙ ЗЭК ТРИ ГОДА ПРЯТАЛСЯ НА КЛАДБИЩЕ

В Новосибирске поймали 45-летнего Дмитрия Теньковского — он три года находился в федеральном розыске. Сбежал он из колонии еще в июне 2019 года. Прятался на Заельцовском кладбище.

В НОВОСИБИРСКЕ СНИМУТ ЧАСТЬ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

С 1 марта отменят обязательные QR-коды в парикмахерских, салонах красоты. А с15 марта в Новосибирской области возобновят все спортивные мероприятия, приостановленные с начала февраля.

РЕКОНСТРУИРУЮТ ЧАСТЬ ДОРОГИ ДО АКАДЕМГОРОДКА

В Новосибирской области разработают проект реконструкции участка дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до Академгородка. Дорогу построили еще в 1980-х годах. Летом по ней проезжают 6-7 тысяч автомобилей в день, поэтому некоторые участки полотна разрушаются

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