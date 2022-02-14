Депутаты приняли отчёт мэра Новосибирска за 2021 год

Депутаты приняли отчет мэра. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

На первой в 2022 году сессии Совета депутатов города Новосибирска народные избранники заслушали отчёт о результатах деятельности мэра и мэрии Новосибирска за минувший год.

Как и 2020-ый, прошедший год омрачился продолжающейся до сих пор пандемией коронавируса. Печальная статистика по убыли населения сохранилась. К тому же значительно снизились показатели рождаемости. Тем не менее в дошкольном и школьном образовательном звене сохраняется рост численности обучающихся.

Как отметил мэр города Анатолий Локоть, приоритетным оставалось развитие социальной инфраструктуры: в 2021 году построены два детских сада и одна школа, ещё две будут сданы в этом году. Также в планах на 2022-ой год начало строительства шести школ по программе государственно-частного партнерства.

Доходы бюджета города Новосибирска в 2021 году достигли исторического максимума, превысив отметку 57 млрд рублей. Доходы на 2022 год планируются в объеме 60 млрд 703 млн рублей, расходы – порядка 61,5 млрд рублей, дефицит составит 800 млн рублей.

Продолжаются работы по поддержанию и развитию дорожной сети города. В 2021 году произошло существенное пополнение подвижного состава парка муниципального общественного транспорта: приобретены новые автобусы, оснащенные системой кондиционирования, видеонаблюдением, средствами бескондукторной оплаты проезда и подсчета пассажиропотока.

В 2021 году площадь ремонта автомобильных дорог местного значения составила 1 462,8 тыс. кв. м, что превышает показатели за 2019 и 2020 годы. Площадь ремонта автомобильных дорог возросла в связи с выделением дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

В ходе доклада мэра у депутатов возникало множество вопросов на разные темы – от продолжения строительства метрополитена, развития социальной и дорожной инфраструктуры до проблем взаимодействия депутатского корпуса с некоторыми подразделениями мэрии.

Как отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, отчёт мэра и мэрии города Новосибирска рассматривался депутатами достаточно глубоко и подробно:

– Профильная комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения выработала рекомендации на 2022 год с учётом тех рекомендаций, которые давались мэру города Новосибирска год назад решением сессии. Они касаются того, какие недостатки и слабые места видят жители города Новосибирска и транслируют их через депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

Также Дмитрий Асанцев также выделил объективные и субъективные факторы, влияющие на общую оценку работы мэра и мэрии Новосибирска:

– Например, много вопросов задаётся по работе глав администраций районов, непосредственному взаимодействию администраций с жителями и реагированию на их жалобы. В каких-то районах это происходит более оперативно, в каких-то менее. Депутаты этим недовольны. Для того, чтобы в городе Новосибирске ежегодно содержать автомобильные дороги (дороги частного сектора, внутриквартальные и магистральные) в надлежащем состоянии необходимо на настоящий момент порядка 6,5 млрд рублей. При нашем скудном бюджете на эти цели заложено 600 с небольшим миллионов рублей. В 2021 году с учетом федерального и областного финансирования на эти цели было потрачено порядка 3 млрд 600 млн рублей. С одной стороны почти половина дорог не сделана и люди это видят. И если субъективно смотреть на эту ситуацию, можно сказать, что исполнительная власть в городе Новосибирске работала безобразно, но объективно – на это просто физически нет денег.

В итоге большинство депутатов проголосовало за принятие отчета мэра и мэрии города Новосибирска в 2021 году (67% от присутствующих депутатов проголосовали «за», 20% - «против»).

ДОНОРАМ - ПОЧЕТ

Депутаты совместно с общественным движением «Лидеры-доноры» единогласно приняли решение направить обращение к Губернатору Новосибирской области и Законодательному Собранию Новосибирской области по вопросу учреждения почетного звания «Почетный донор Новосибирской области». Контроль за исполнением этого решения будет лежать на постоянной комиссии по социальной политике, под председательством Игоря Титаренко, где ранее вопрос уже рассматривался.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска считают, что поддержка развития и пропаганды донорства особенно важны в период пандемии. Особый знак отличия для почетных доноров стимулирует не только увеличение количества сдаваемой крови, но и привлечет молодежь в возрасте 18-25 лет. Награду получит каждый, кто сдал кровь более 20 раз, плазму – более 30-ти. Также депутаты настойчиво попросили включить в список награждения доноров костного мозга, им для получения нагрудного знака хватит и разовой сдачи.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Игорь Титаренко, прокомментировал данное решение:

- Инициатива, учредить звание «Почетный донор Новосибирской области» поступила от избирателей. Мы вместе с депутатским объединением «Единая Россия» решили поддержать жителей и обратиться к Губернатору Новосибирской области. Да, такие награды существует во многих регионах Российской Федерации, мы не первые. Но поддержать волонтерское донорство очень важно, ведь необязательно должна быть материальная помощь, Законодательное Собрание будет само решать какие награды будут выданы почетным донорам, главное, что звание «Почетный донор Новосибирской области» – всего лишь ступенька перед званием «Почетный донор Российской Федерации». У нас сейчас этот вопрос на контроле, мы обязательно будем следить за его качественным исполнением.

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Депутаты единогласно приняли решение «Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска к Губернатору Новосибирской области Травникову А. А. и Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Шимкиву А. И. по вопросам, связанным с торговлей в неустановленных местах и нарушением порядка размещения временных объектов».

В Новосибирске уже на протяжении многих лет имеются проблемы, связанные с торговлей в неустановленных местах и нарушением порядка размещения временных объектов. При этом хаотичное размещение нестационарных объектов без соответствующего разрешения, а также осуществление несанкционированной торговли часто не соответствует нормам пожарной безопасности, из-за чего может грозить опасностью для жизни и здоровья новосибирцев. Помимо этого, нарушения приводят к ухудшению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города.

Существующие в настоящее время размеры административных штрафов не позволяют решить проблему, связанную с нарушением порядка размещения временных объектов и торговлей в неустановленных местах. Размеры административных штрафов несоразмерны с получаемым доходом лиц, незаконно размещающих нестационарные объекты и осуществляющих несанкционированную торговлю. В связи с этим, цель административного наказания не достигается. Увеличение штрафов практикуется во многих субъектах Российской Федерации. В связи с этим, новосибирские парламентарии предлагают внедрить такую практику и в Новосибирске.

- Как правило это происходит с каких-либо машин, лотков, киосков. Часть из них является незаконными. Те штрафы, которые сейчас утверждены на уровне закона области, на наш взгляд, слишком маленькие. Когда штрафуют неофициальных предпринимателей, им не сложно заплатить эти штрафы, а через несколько дней они передвигают машину или киоск на 5 метров и продолжают торговлю. Мы считаем, что с этой ситуацией необходимо бороться в том числе через достаточно высокие штрафы. Когда выписывают штраф 500 рублей, предположим по нашим временам, это одна история, а когда выписывают штраф в размере 25 000 – 30 000 рублей, то второй раз уже точно не будет желания нарушать», – пояснил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. – На данный момент незаконная торговля на улице карается штрафом от 3000 до 4000 рублей. Если индивидуальному предпринимателю или просто физическому лицу, которые торгуют непроверенным товаром, возможно, ненадлежащего качества, применялся бы штраф в размере 50 000 - 100 000 рублей, для них выходить торговать второй раз было бы проблематично. Когда вы купили товар в магазине, который официально работает, и ваш товар оказался испорченный или просроченный, вы приходите в магазин и вам обязаны компенсировать ущерб. В незаконной торговле, совершенно точно, будет проблематично поймать этого человека, либо доказать, что вы купили товар именно у него. К тому же такие предприниматели еще и не платят налоги.