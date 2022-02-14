Новый район у площади Калинина - современный уровень комфорта в центре

«Расцветай на Красном» - масштабный проект ГК «Расцветай». Фото: Компания «Расцветай».

Проект ГК «Расцветай» впечатляет: площадь комплекса - 9 гектаров. «Расцветай на Красном» представляет собой композицию из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль.

- Земля - ресурс конечный и ограниченный. Масштабная площадка - около 9 гектаров в центре города по линии метро - уникальная ситуация для Новосибирска, - говорит независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Средняя цена квадратного метра в Заельцовском районе Новосибирска, по данным ЦИАН, составляет 131,1 тысячи рублей за квадратный метр. Наряду с Центральным и Железнодорожным районами эта локация считается наиболее престижной. По данным Domofond.ru, за последний год Заельцовский район лидирует в Новосибирске по темпам роста цен на новостройки - прибавка в стоимости «квадрата» составила 46%.

Наиболее выгодная в Заельцовском районе локация - вблизи площади Калинина. Преимущества: пятиминутная близость к метро, развитая инфраструктура и хорошая экология.

По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.

Евгений Трибунский, руководитель «НМаркет.ПРО», называет расположение самым большим плюсом проекта.

- «Расцветай на Красном» на текущий момент - самый близкий к метро жилой комплекс, - отмечает он.

Для жителей района доступны несколько детских садов, в том числе недавно открывшийся новый детский сад на улице Тимирязева. Рядом - несколько престижных школ, в том числе 9-я гимназия и 159-й лицей. В мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшие годы вблизи «Заельцовской» запланировано строительство трех детских садов более чем на 800 мест, а также двух школ на 1900 мест суммарно. Шаговая близость к метро - это все возможности центра города на расстоянии получаса: театры и музеи, вузы и школы, развлекательные и торговые центры.

Часть домов в проекте уже на высокой стадии готовности. Фото: Компания «Расцветай».

Преимущество «Расцветай на Красном» в том, что это город в городе с уютными зелеными дворами, собственными прогулочными зонами, в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. Купить горячих булочек, отвести ребенка на занятия в детский центр, поболтать с подругой в кофейне или обновить стрижку - все вопросы можно решить, не выходя за пределы комплекса.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков уверен, что основное достоинство «Расцветай на Красном» в том, что это комплексная застройка в непосредственной близости к метрополитену и необходимой социальной инфраструктуре для будущих жителей.

- Потенциальный покупатель в первую очередь обращает внимание на локацию и сам продукт, планировочные решения, прогулочные зоны, внутридомовую коммерцию, паркинг, - подчеркивает Жуков. - Данный проект привлекает современных людей, которым важны мобильность и необходимая социальная инфраструктура.

АРХИТЕКТУРА И ТЕРРИТОРИЯ

Фасады комплекса оформлены в сдержанном классическом стиле. Четкие линии, переменная этажность, три теплых натуральных оттенка отделочного фасадного кирпича, французские балконы, увеличенная площадь кашированных окон - все это придает архитектурному облику «Расцветай на Красном» выразительность и благородство.

В отделке фасадов использованы три теплых натуральных оттенка отделочного фасадного кирпича, французские балконы, увеличенная площадь кашированных окон. Фото: Компания «Расцветай».

- Покупатели квартир становятся все более требовательными, - констатирует Евгений Трибунский. - Качество среды, продуманность комплекса, благоустройство и зонирование территории, собственная коммерческая инфраструктура - все это становится для них все более значимым.

Вся территория «Расцветай на Красном» грамотно спланирована, здесь есть даже своя площадка для выгула собак. Беседки, цветники, крупномерные деревья, декоративные кустарники образуют обширную рекреационную зону - идеальное место для ежедневных прогулок.

Прогулочные маршруты, зоны для отдыха и даже площадка для выгула собак - инфраструктура комплекса хорошо продумана. Фото: Компания «Расцветай».

Для детей продуманы несколько детских площадок в зависимости от возраста с разноплановым игровым оборудованием и использованием природных материалов. Также на территории комплекса предусмотрены площадки для занятий спортом и зоны для отдыха и релаксации, лужайки, беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием.

Марк Еромецкий, руководитель АН «Свое» в Новосибирске, отмечает, что по сравнению с другими проектами в данной локации подъезд к «Расцветай на Красном» можно осуществить с разных улиц, это удобно для жителей.

- Комплексная застройка - семейная история, в этом проекте много плюсов как для семей с детьми, так и для более молодых покупателей, - считает Марк Еромецкий. - При этом уверен, что конкурентов у «Расцветай» в этой локации нет именно потому, что это комплекс достоинств, а не точечная застройка.

В оформлении мест общего пользования сочетаются светлые тона отделки, природные теплые цвета дерева и зелень. Фото: Компания «Расцветай».

Один из приоритетов - безопасность. Дворы без машин, система видеонаблюдения и противопожарной безопасности, доступ в паркинг осуществляется по индивидуальным брелокам-датчикам владельцев парковочных мест.

Паркинг под каждым домом, гостевые парковки - на въезде в комплекс. Вход в подъезд - на уровне земли, входные группы прозрачные, в каждом подъезде - небольшое уютное лобби, где можно встретить курьера или подождать друзей.

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту: с ошпатлеванными стенами, с остекленными лоджиями и балконами с фиброцементной стяжкой пола с шумоизоляционным слоем. В 12 домах «Расцветай на Красном» представлено жилье на любой вкус - от компактных студий до просторных квартир для большой семьи.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков:

- Важными критериями являются соблюдение сроков строительства и соответствие заявленному проекту. ГК «Расцветай» зарекомендовала себя уже традиционно высокими темпами строительства и качеством домов. Если рассматривать совокупность многих потребительских характеристик, то, на мой взгляд, «Расцветай на Красном» - один из интересных проектов как с точки зрения конечного потребителя, так и с позиции инвестиций в недвижимость.

Евгений Трибунский, руководитель агентства недвижимости «НМаркет.ПРО»:

- Сильная сторона проектов ГК «Расцветай» - соблюдение сроков сдачи и качество строительства. Застройщик никогда не экономит на мелочах, зачастую уровень качества исполнения превосходит ожидания покупателей. Важно внимание к деталям: застройщик не экономит там, где мог бы. Например, устанавливаются радиаторы известных европейских брендов, применяется морозостойкий отделочный кирпич, характерный для проектов бизнес-класса.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф