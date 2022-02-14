Последние новости Новосибирска на 14 февраля 2022 года: построили «город эскимосов», вернулся блогер, задержанный из-за дрона

Последние новости Новосибирска на 14 февраля 2022 года. Фото: instagram.com/maxonlymar//Илья Косьяненко

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

120 ИГЛУ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В Новосибирске прошел крупный фестиваль по стоительству иглу — снежных домиков эскимосов. Более 160 команд собрались на Обском водохранилище из разных регионов России, чтобы построить необычные жилища из снега. Некоторые даже остались ночевать в иглу и планируют навещать свои домики до оттепели.

БЛОГЕР ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

Новосибирский блогер поехал в Узбекистан с дроном: там его перед вылетом обратно задержали на границе. По законам Узбекистана, техника не должна превышать по вес 250 грамм и не должна влезать выше, чем на 1000 метров. А квадрокоптер сибиряка весил 249 граммов. В итоге сибиряка отпустили, но дрон так и не вернули.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ КОТА ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ

На улице Фрунзе случился пожар: загорелась квартира на седьмом этаже. Тушить квартиру приехали шесть пожарных машин, хозяев не было дома. Пожарные спасли кота, и теперь ищут ему новый дом.

НАГРАДА ЗА РЕКВИЕМ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил артистов и директора НОВАТА за реквием по умершим шахтерам. Печальная музыка тронула людей, а сам реквием посвятили трагедии на шахте «Листвянская».

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