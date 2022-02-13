«Город эскимосов» с 120-ю иглу появился на льду водохранилища в Новосибирске

Сотни человек приехали на фестиваль строить домики. Фото: Елизавета Суворова // Андрей Максимов, предоставлены организаторами

Новосибирцы возвели поселок эскимосов на фестивале «Иглу-2022». Ежегодное мероприятие прошло на льду Обского водохранилища в Советском районе.

Фестиваль «Иглу-2022» проходит с 2008 года: за 14 лет он вырос в масштабное мероприятие. По словам организаторов из оздоровительного клуба «Спектр», люди приезжают в Новосибирск из соседних регионов — Томск, Кузбасс, Чита, а также из Бердска и Куйбышева.

На фестиваль собрались более 160 команд, много семей с детьми. Фото: Елена Сапфирова, предоставлено организаторами

— Ночью обещали мороз в -25 градусов, многие испугались и не поехали. Однако все, кто приехал, не пожалели. Было больше 160 команд, много семей с детьми, — рассказал руководитель клуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

Участники возвели более 120 иглу за два дня. Построить иглу просто, утверждают опытные мастера. Достаточно вырезать из снега блоки и выложить их полукругом вокруг центра. Однако не у всех получаются ровные стены.

На фестивале было много зажигательных команд. Фото: Елена Бондырева, предоставлено организаторами

— Мы проводим народное голосование, но пока не выбрали лучших участников. Мне лично понравилась команда в костюмах народов Севера, ребята очень зажигательно показали себя на фестивале, — говорит Вячеслав Горюнов.

Многие участники не бросают свои домики — остаются в них ночевать. Температура внутри иглу позволяет переждать мороз в -25 градусов.

Около 50 участников остались ночевать в иглу. Фото: Илья Косьяненко, предоставлено организаторами

— Каждый год у нас ночуют 40-50 человек, также мы выдаем наградной значок «В иглу» за смелость. Чтобы его получить нужно переночевать еще одни выходные, — говорит организатор.

Главные враги иглу — оттепель и вандалы. Домики могут простоять на льду до середины марта-апреля, однако часто их разрушают подростки. Дети же наоборот любят играть в них и не портят иглу.

Хозяева навещают свои домики по выходным. Фото: Илья Косьяненко, предоставлено организаторами

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