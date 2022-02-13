Последние новости Новосибирска на 13 февраля 2022 года: новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, учительница, уволенная за стриптиз, стала репетитором

В регионе новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, учительница, уволенная за стриптиз, стала репетитором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА\Личный архив героя

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В Новосибирской области новый антирекорд по заболеваемости. По данным на утро 12 февраля, за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 5 122 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии его диагностировали у 138 393 человек, в том числе — у 18 289 детей. Скончались в Новосибирской области от ковида 4 772 человека.

УЧИТЕЛЬНИЦА, УВОЛЕННАЯ ЗА СТРИПТИЗ, СТАЛА РЕПЕТИТОРОМ

Новосибирская учительница вернулась к преподаванию после скандала с увольнением из-за откровенного видео. Напомним, скандал случился в декабре прошлого года — молодую преподавательницу русского языка грозились уволить из онлайн-гимназии за откровенное видео в инстаграме. Ролик со стриптизом одна из учениц показала своей маме, она пожаловалась директору. После этого педагог лишилась работы. Девушку поддержали ученики и пользователи соцетей, однако на нее обрушилась волна хейта. После этого ей предлагали перейти на работу в «Новоколледж», но сибирячка решила остановиться на частном преподавании.

СПАСЕННЫЙ ЩЕНОК СТАЛ ЗВЕЗДОЙ СОЦСЕТЕЙ

Новосибирские туристы Антон и Анна поехали летом в Дагестан посмотреть на горы, однако отдых в один момент превратился в настоящую операцию по спасению. Остановились размяться в поле возле трассы, там и подобрали погибающего щенка. Малыша забрали в Новосибирск, выходили и сделали звездой социальных сетей. Ролик о маленьком Чуду набрал 100 тысяч лайков. Дворняжка стала талисманом семьи, теперь пара берет его в каждое путешествие.

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