Последние новости Новосибирска на 12 февраля 2022 года: дистанционку для школьников продлили, улицу перекроют из-за салюта

Из-за коронавирису с удаленки пока вернутся за парты не все ученики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

БЫВШЕГО МУЖА СИБИРЯЧКИ, ПОГИБШЕЙ В ДТП С УЧАСТИЕМ СОБЧАК, ВОЗМУТИЛИ СЛОВА ВЕДУЩЕЙ

Бывшего мужа Екатерины Тарасовой, погибшей в нашумевшей аварии с участием Ксении Собчак, оскорбили слова телеведущей об опеке над его дочкой. Их Собчак произнесла, когда побывала в фотостудии, которую на ее деньги открыла выжившая в ДТП Оксана Садовник.

ПРОДЛЯТ ДИСТАНТ ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ

Карантин и дистанционное обучение с 14 февраля закончатся у учеников 1-х, 9-х и 10-х классов. Учащиеся с 5 по 8 классов останутся на дистанционке еще на неделю.

В СЕЛЕ СОСЕДСКИЙ ПЕС РАЗОРВАЛ ШКОЛЬНИЦЕ ГУБУ

В Черепановском районе соседский пес разорвал губу девятилетней девочке. Школьнице наложили несколько швов. Мама ребенка решила поговорить с хозяйкой собаки, но та стала отнекиваться и говорить, что пес уже давно бродячий и за него никто не отвечает.

ИЗ-ЗА САЛЮТА НА 23 ФЕВРАЛЯ ПЕРКРОЮТ УЛИЦУ У НАБЕРЕЖНОЙ

23 февраля в Новосибирске устроят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. В этот день будет перекрыто движение на проезде от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обская, 2. Проезд будет закрыт с 8.00 до 22.00.

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