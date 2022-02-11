Почти 100 фермеров Новосибирской области присоединились к цифровой витрине Свое Родное в 2021 году

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Так, за прошедший год 98 агропредприятий и производителей Новосибирской области открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще 101 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители Новосибирской области на маркетплейсе РСХБ реализуют молочную продукцию, колбасные изделия, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия. В частности, хозяйство «Фермерское застолье Шлегель» предлагает посетителям колбасу полукопченую «Конскую» по цене 690 рублей за 1 килограмм, а хозяйство ООО «Варварино лукошко» предлагает пельмени «Царские» по цене 325 рублей за 900 грамм и сыр «Качотта с лисичками» по цене 159 руб. за 200 грамм и многое другое.

Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

По словам новосибирского предпринимателя, коммерческого директора компании «Иван Да» Дмитрия Балашова, маркетплейс является возможностью расширения рынка сбыта и продвижения товаров.

- Для «Иван Да» как для производителя травяного чая, печенья, сушек и пастилы по уникальным рецептам - это дополнительная возможность реализации нашей продукции. Удобный, интуитивно понятный интерфейс для покупателей и простая регистрация для фермеров. Заказы с маркетплейса Свое Родное мы получаем регулярно, и их количество растет. Для потребителей появилась возможность найти все натуральные и вкусные продукты местного производства на одном маркетплейсе. Для фермеров - найти необходимое сырье, партнеров и сотрудников, - говорит Дмитрий Балашов.

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Активно осваивают фермеры и поставщики Новосибирской области и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Сразу несколько компаний Новосибирской области предлагают свою продукцию на b2b маркетплейсе Своё Фермерство. Например, ООО НПК «Агрофармика» предлагает удобрения, а ООО «Технодвор» сельхозтехнику. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.