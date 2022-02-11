Последние новости Новосибирска на 11 февраля 2022 года: названа причина поджога в приюте, появился экспресс-тест на «омикрон»

Новосибирцы обсуждат пожар в приюте. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРИЧИНА ПОДЖОГА ПРИЮТА «СИБИРСКИЙ АЛАБАЙ»

Во время пожара в пристройке новосибирского приюта «Сибирский Алабай» погибли 4 собаки. В полиции подозревают в поджоге бывшего помощника приюта, который, как думали волонтеры, очень любил собак. Мужчина сам сознался в том, что поджег здание и сбежал через окно.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА «ОМИКРОН»

Ученые НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева разработали уникальный экспресс-тест, который сможет быстро выявлять «омикрон» по специфическому гену S. Тест-система прошла апробацию в лабораториях Санкт-Петербурга и Новосибирска

ГОРОД ЗАВИДНЫХ ЖЕНИХОВ

Новосибирск вошел в топ-10 городов, где живут самые завидные женихи России. К такому выводу пришли аналитики с сервиса «Работа.ру» после проведенного опроса среди женщин. Новосибирск разделил почетное шестое место с Екатеринбургом, Казанью и Калининградом.

МОШЕННИКИ ОБОРАЛИ ПЕНСИОНЕРКУ НА 116 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Пенсионерка из рабочего поселка Краснообск рядом с Новосибирском попалась на крючок мошенников. Они приходили к ней чинить пластиковые окна, за что взяли 116 тысяч рублей.

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