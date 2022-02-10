Последние новости Новосибирска на 10 февраля 2022 года: губернатор заболел коронавирусом, новогодние логотипы обошлись в 466 тысяч рублей

Сообщаем главные новости Новосибирска на 10 февраля. Фото: Александр ГЛУЗ / Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Об этом Андрей Травников написал на своей странице в «Фейсбуке». Его тест на коронавирус показал положительный результат. Несколько дней губернатор будет работать удаленно.

КОГДА ПЯТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА ДОСТИГНЕТ ПИКА

Каждый день коронавирусом заболевает все больше новосибирцев. Вирусолог Сергей Нетесов говорит, что в течение недели пятая волна должна достигнуть пика и постепенно спадать.

СТАЛА ИЗВЕСТНА СТОИМОСТЬ ЛОГОТИПОВ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Разработка символики «Новосибирск — новогодняя столица России», выполненной в красно-зеленых тонах и авангардном стиле, обошлась городу в 466 тысяч рублей. Информации об этом появилась на сайте госзакупок

АДВОКАТА ОБВИНИЛИ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ТАКСИСТА

В Новосибирске известного адвоката обвинили в покушении на убийство таксиста. Конфликт между ними произошел еще в январе: тогда было известно, что таксиста ударил ножом некий пассажир. В итоге адвоката арестовали на два месяца.

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