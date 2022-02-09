Материнский капитал в Новосибирской области 2022: на сколько увеличится, кому положен, как оформить

Материнский капитал в 2022 году проиндексирован на 8,4%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Материнский капитал в Новосибирской области 2022 вырос за счет индексации. Кроме федеральной выплаты, новосибирские семьи также могут получить дополнительные средства от региона. Рассказываем, кому они положены.

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 2022

Размер выплат будет зависеть от того, в каком году родился ребенок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году материнский капитал проиндексировали по размерам не прогнозируемой, а фактической инфляции на 8,4%.

Семьям, где первый ребенок родился с 2020 года, положена выплата 524 527,9 рубля. На второго, третьего и последующих детей, которые появились на свет также с 2020 года, выдается 168 616,2 рубля.

Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй был рожден или усыновлен после 2020-го, то на второго выдадут 693 144,1 рубля.

Семьям с детьми, рожденными/усыновленными с 2007 по 2019 год, также выплатят 524 527,9 рубля. Эта же сумма положена родителям с тремя или более детьми, если до их появления права на маткапитал у семьи не было.

Если семья израсходовала часть денег, оставшаяся сумма также проиндексируется на 8,4%.

ЕСЛИ РОДИЛАСЬ ДВОЙНЯ ИЛИ ТРОЙНЯ

При рождении близнецов полученная сумма от государства может быть разной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При рождении близняшек сумма маткапитала зависит от того, каким по счету ребенком является каждый из них.

Так, если двойняшки родились после 1 января 2020 года, семья получит 524 527,9 рубля на первого ребенка из двойни и 168 616,2 рубля — на второго. Если в семье уже есть первый ребенок, а двойняшки родились после 1 января 2020 года, то выплата составит 693 144,1 рубля.

В ситуации, когда в семье уже есть ребенок, который родился после 1 января 2020 года, мама может получить либо 168 616,2 рубля, если на первого ребенка материнский капитал уже был оформлен, либо 693 144,1 рубля, если не был оформлен.

Если же двойняшки родились с 2007 года по 31 декабря 2019 года, то материнский капитал назначается только на второго ребенка, его сумма составляет 524 527,9 рубля.

В случае рождения тройни действует тот же принцип. Если тройняшки родились с 2020 года, сумма выплаты составит 693 144,1 рубля. Кроме того, многодетным семьям к этой сумме прибавляют 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2022

В Новосибирской области многодетные семьи могут получить также региональный семейный капитал. Фото: Архив "КП"

Жители Новосибирской области также могут получить областной семейный капитал, если с 1 января 2012 года родили или усыновили третьего ребенка.

В 2022 году выплату увеличили на 3,5% — теперь она составляет 116 648,61 рубля.

Также областной капитал могут оформить женщины, которые родили или усыновили четвертого ребенка, но по какой-то причине не оформили документы ранее. Распорядиться этими деньгами можно только через полтора года после рождения или усыновления детей.

КАК ОФОРМИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Сертификат о материнском капитале сейчас приходит автоматически и появляется в личном кабинете на Госуслугах и сайте ПФР в течение 5 дней после рождения или усыновления ребенка.

Если же этого не произошло, нужно подать заявление. Заполнить его можно на Госуслугах, сайте ПФР либо лично явившись в отделение Пенсионного фонда. С собой нужно взять паспорт, свидетельства о рождении и/или усыновлении всех детей и документы, удостоверяющие личность.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1. На улучшение жилищных условий.

2. На образование ребенка, оплату проживания в общежитии.

3. На формирование накопительной части пенсии мамы ребенка.

4. На компенсацию затрат на товары и услуги для детей-инвалидов.

5. На получение ежемесячной выплаты на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2018 года семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

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