Последние новости Новосибирска на 9 февраля 2022 года: больничные выдадут дистанционно, отчима умершего мальчика арестовали

Идти в клинику за больничным сибирякам не придется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ЗАДЕРЖАЛИ ОТЧИМА УМЕРШЕГО МАЛЬЧИКА

История с 10-летним мальчиком, который умер после побоев, ужаснула весь город. 6 февраля врачи «Скорой помощи» забрали избитого мальчика из дома: ребенок был без сознания, все его тело было в ушибах. Тогда мама школьника заявила, что за несколько дней до трагедии сын подрался на горке, отсюда и ушибы. Но следователи предъявили обвинения отчиму умершего ребенка. Сейчас мужчина арестован.

СУДЯТ ЭКС-ЗАМПРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВА БУРЯТИИ

В Новосибирске Заельцовский районный суд начал рассматривать дело Алексея Мишенина — экс-зампреда правительства Бурятии. Его обвиняют в растрате свыше 67 миллионов рублей. Известно, что деньги, которые, по версии следствия, растратил чиновник, принадлежали АО «НАРЗ» — Новосибирскому авиаремонтному заводу холдинга «Вертолеты России».

ГОСТИНИЦУ «ТУРИСТ» УСПЕЮТ ПОСТРОИТЬ К МЧМ-2023

В Новосибирске достроят к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года гостиницу «Турист» и благоустроят территорию вокруг нее. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выехал на объект, чтобы лично проверить степень его готовности. Однако гостиница не сможет принять туристов.

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Скоро жители Новосибирской области смогут открывать и закрывать больничные листы дистанционно. Такое решение было принято, чтобы снять нагрузку с медиков.

— Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Сейчас расширяется практика по дистанционному мониторингу «легких» больных — увеличивается число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона, — рассказал Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

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