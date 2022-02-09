В СГК объяснили, откуда в платежках новосибирцев появились большие цифры

Корректировка может быть как положительной, так и отрицательной. Фото: Пресс-служба СГК

В первом квартале всегда проводится годовая корректировка платы за отопление. Нередко у людей после таких перерасчетов возникают вопросы: откуда и почему? Конечно, хочется перепроверить, правильно ли все начислено, чтобы понимать, что все по справедливости, а не из-за досадной ошибки. О том, что влияет на расход тепла, от чего зависит размер корректировки и можно ли проверить счета за отопление самостоятельно - в нашем материале.

ЗАЧЕМ НУЖНА КОРРЕКТИРОВКА

В России существует два порядка оплаты жителями домов фактического потребления тепловой энергии: в течение отопительного периода и равномерная - в течение года, включая летние месяцы. Каждый субъект РФ самостоятельно решает, какой порядок оплаты применяется на его территории.

Жители Новосибирска и Новосибирской области платят за отопление весь год равномерно - такой порядок утвержден правительством Новосибирской области в 2016 году. Каждый месяц потребители вносят плату по 1/12 части общегодовой суммы (Постановление правительства Новосибирской области № 211-п от 14.07.2016).

Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

Как считают это среднее потребление в месяц? По среднемесячному потреблению тепловой энергии по общедомовому прибору учета в предшествующий год. Весь 2021 год мы платили исходя из объема тепловой энергии, потребленной на отопление в многоквартирном доме за 2020 год.

По итогам года необходимо привести сумму начислений в соответствие со стоимостью фактического потребления тепловой энергии на отопление.

Если есть превышение объема потребления тепла в 2021 году по сравнению с 2020 годом, необходимо доплатить. Если жители потребили меньше тепла, корректировка будет отрицательная и ресурсоснабжающая компания зачтет средства в счет будущих платежей.

Таким образом, годовая корректировка - это разница между стоимостью реально потребленного количества тепла за год (которое показывают общедомовые приборы учета) и начислениями, произведенными в 2021 году. А размер корректировки зависит от количества тепла, которое расходуется в доме.

Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

Что влияет на расход тепла? Состояние инженерных систем и прибора учета, технические характеристики каждого дома, а также погодные условия: чем ниже температура воздуха в отопительный период, тем больше потребление тепловой энергии.

Тепловая энергия, использованная на нужды горячего водоснабжения, при расчете корректировки по отоплению не учитывается.

При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии на отопление за предыдущий год оплата производится по нормативу потребления коммунальной услуги, умноженному на 9/12.

ПОЧЕМУ В 2021 ГОДУ ГОРОДУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ БОЛЬШЕ ТЕПЛА

Погодные условия каждый год разнятся, а значит, и тепловую энергию город потребляет неодинаково. Отпуск потребителям тепловой энергии от пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области по итогам 2021 года оказался максимальным за последние 20 лет: 13 427 тысяч Гкал - более чем на 12% выше показателя прошлого года. Большинство горожан потребило больше тепловой энергии, чем в 2020 году.

Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

По данным метеорологов, первое полугодие 2021 года оказалось холоднее обычного. Например, в первом квартале средняя температура наружного воздуха составила -14,7 °С, в то время как в 2020 году было существенно теплее: -7,3 °С.

Во втором квартале 2021 года повышенную потребность в ресурсе определил прежде всего апрель. Средняя температура наружного воздуха тогда составила +3,3 °С, тогда как в 2020 году она достигала +8,2 °С. Это повлияло на продолжительность отопительного сезона. В 2021 году городские власти приняли решение завершить его 8 мая, а в 2020 году - 23 апреля.

В результате по итогам первого полугодия 2021 года потребителям потребовалось на четверть больше тепловой энергии, чем за этот же период годом ранее.

Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

КТО ВЕДЕТ РАСЧЕТЫ И ВОЗМОЖНА ЛИ РАССРОЧКА

Все расчеты ведут управляющие организации, кроме случаев, когда у собственников квартир заключен прямой договор с СГК. В этом случае расчеты ведет ресурсоснабжающая компания.

Если потребитель не может погасить начисленный размер платы годовой корректировки сразу, ему могут предоставить возможность внесения платы по частям. Обращаться за рассрочкой по оплате начислений, связанных с годовой корректировкой, нужно к управляющей организации или в СГК, если заключен прямой договор.

Годовая корректировка может быть как положительной, так и отрицательной. Примерно раз в два года в платежке можно увидеть сумму со знаком минус.

Даже по итогам холодных лет горожане могут получить отрицательную корректировку. За это стоит поблагодарить управляющую организацию, ответственно подошедшую к подготовке дома к холодному сезону. Или, например, в доме установили энергоэффективную автоматику, которая задает оптимальный режим отопления в зависимости от погодных условий.