В Новосибирске отчима умершего мальчика обвинили в избиении ребенка

Ранее КП-Новосибирск писала, 6 февраля врачи «Скорой помощи» забрали избитого мальчика из дома: ребенок был без сознания, все его тело было в ушибах. Фото: соцсети.

История с 10-летним мальчиком, который умер после побоев, ужаснула весь город. Напомним, 6 февраля врачи «Скорой помощи» забрали избитого мальчика из дома: ребенок был без сознания, все его тело было в ушибах. Медики спасти его не смогли. Тогда мама школьника заявила, что за несколько дней до трагедии ребенок пришел домой с синяками и ушибами.

Сейчас следователи предъявили обвинения в издевательствах над ребенком и его мамой отчиму умершего школьника. Следователи уже выяснили, что он систематически, на протяжении нескольких месяцев, избивал пасынка. Все происходило в съемной квартире на улице Лескова в Октябрьском районе города.

— На мужчину завели уголовное дело по пунктам «а», «г» ч. 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». По данным следствия, издевательства происходили в период времени с августа 2021 года по февраль 2022 года, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирца, издевавшегося над ребенком, задержали. Сейчас следователи проводят меры, направленные на установление всех обстоятельств и причин, которые привели к гибели ребенка.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, семья давно попала в поле зрения соседей. Именно они рассказали о грохоте, который постоянно доносился из квартиры. Люди подозревали, что над ребенком издеваются, а еще, по их словам, обращались в полицию. Однако, как говорят соседи, это не помогло. В день трагедии отчим пришел к соседям и заявил, что «воспитывал» ребенка за воровство. Но якобы умер мальчик не от этого, а от травм, которые получил во время драки на горке.

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