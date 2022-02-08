Повестка дня четырнадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. Об отчете о результатах деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска в 2021 году

2. О Порядке установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах города Новосибирска обязательных требований (второе чтение)

3. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибир-ска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-выми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-тельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (первое чтение)

5. О ключевых показателях муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска и их целе-вых значениях, индикативных показателях для муниципального жилищного контроля на территории города Но-восибирска (первое чтение)

6. О ключевых показателях муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска и их целевых значениях, индикативных показателях для муниципального лесного контроля на территории города Новосибир-ска (первое чтение)

7. О ключевых показателях муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска и их целевых значениях, индикативных показателях для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска (первое чтение)

8. О ключевых показателях муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Новосибир-ска и их целевых значениях, индикативных показателях для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Новосибирска (первое чтение)

9. О ключевых показателях муниципального земельного контроля на территории города Новосибирска и их целе-вых значениях, индикативных показателях для муниципального земельного контроля на территории города Но-восибирска (первое чтение)

10. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чте-ние)

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 423 «О квалификаци-онных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска» (первое чтение)

12. Об отчете начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибир-ску за 2021 год

13. Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска к Губернатору Новосибирской области Травникову А. А. и Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Шимкиву А. И. по вопросам, связан-ным с торговлей в неустановленных местах и нарушением порядка размещения временных объектов

14. Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Губернатору Новосибирской области Травникову А. А. и Законодательному Собранию Новосибирской области по вопросу учреждения почетного звания «Почетный донор Новосибирской области»

15. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоян-ных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное:

17. О текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в городе Новосибирске, а также о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно)

18. Об информации о текущей ситуации по исполнению вступивших в законную силу судебных актов в отношении взыскания в пользу мэрии города Новосибирска задолженности за аренду земельных участков, а также об об-щем количестве должников по договорам аренды земельных участков и суммы задолженности перед бюджетом города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев