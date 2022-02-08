Пес без верхней части морды помог построить базу реабилитации под Новосибирском

Гуню нашли на железнодорожной станции. Фото: vk.com/animal_recovery54

База реабилитации животных в наукограде Кольцово Новосибирской области ежедневно спасает жизни брошенным на улице собакам и кошкам. Мало кто знает, что за созданием крупного проекта стоят не только люди, но и собака без верхней части морды. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

СОБАКА, КОТОРАЯ УЛЫБАЕТСЯ

Черного щенка без верхней части морды заметили на железнодорожной станции «Инструментальный завод» в 2014 году. Местные жители постоянно его подкармливали и позже обратились за помощью к волонтерам. Анастасия поехала искать дворняжку.

— Мне легко удалось поймать его с помощью ловушки. Положила корм, а щенок был голодный и быстро клюнул на приманку. Видимо, голодный был. Когда этого песика первый раз увидела, решила назвать его Гуинпленом в честь главного героя романа Виктора Гюго. Сокращенно — Гуня, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Батуева, руководитель базы реабилитации животных в Новосибирской области. — Все из-за того, что у него оскал в виде безобразной улыбки.

Собака до сих пор живет на базе. Фото: vk.com/animal_recovery54

Гуню отвезли в больницу. Требовалась срочная операция, и Анастасия вместе с другими волонтерами объявила сбор. Видимо, история собаки настолько тронула людей, что всего за пару дней волонтеры собрали больше миллиона рублей.

— Нам звонили из каждого уголка России и даже из-за границы. Помню точно, что из Рима и Нью-Йорка писали, звонили и узнавали о состоянии Гуни. Все спрашивали, можно ли сделать ему челюсть. Нет, таких операций не проводят нигде в мире, — объясняет женщина. — Ему аккуратно переделали те остатки, которые были наверху.

Кто так обошелся с собакой, неизвестно. Может быть, человеческая жестокость не знает границ, а может, мордашка попала в железнодорожную стрелку, и ее придавило.

ЛЮБИТ СУХОЙ КОРМ И ЗАВОЕВЫВАТЬ ТЕРРИТОРРИЮ

После операции Гуню отвезли на базу реабилитации. Что же произошло с оставшимися деньгами? Анастасии удалось погасить кредит за два участка, купленных ранее, и купить еще два под базу.

— Гуня — наш амбассадор. Он помог начать нам развиваться. Благодаря ему мы теперь ежемесячно можем стерилизовать животных, лечить их и ездим в разные регионы, где делимся опытом, — говорит Анастасия.

Пес - лидер по своей натуре. Фото: vk.com/animal_recovery54

Собака живет на территории базы уже 8 лет. Пес быстро приспособился к жизни без верхней части морды. Ест сухой корм, подбирая его лапкой и аккуратно слизывая языком.

— Он сейчас стал более ласковый и доверчивый. Гуня — лидер по своей натуре и периодически строит друг собак, приезжающих к нам на лечение. Но если ему вдруг становится больно или поранится, то бежит к кому-то из работников, чтобы его пожалели, — описывает символ базы женщина.

За 8 лет жизни на базе Гуня так и не нашел новых хозяев. Зато обрел любовь работников центра. Сейчас в больнице живут около 40 собак, и все они живы и здоровы благодаря именно этому найденышу.

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