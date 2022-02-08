Последние новости Новосибирска на 8 февраля 2022 года: талисман новогодней столицы выберут снова, 10-летний мальчик умер из-за побоев

Сообщаем главные новости Новосибирска на 8 февраля. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

НОВЫЙ ОПРОС ПО ВЫБОРУ СИМВОЛА НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Мэрия Новосибирска проведет новый опрос по выбору символа новогодней столицы. В нем примут участие альтернативные кандидаты горожан: белка, ручная лиса и даже снегирь. Результаты старого аннулированы.

УМЕР 10-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК

В Октябрьском районе умер 10-летний мальчик: на теле ребенка было много ушибов, и до сих пор остаются неизвестными обстоятельства его смерти. Родители утверждают, что третьеклассник подрался с другим ребятами на горке, а соседи сомневаются в этой версии, вспоминая, что отчим часто кричал на пасынка, отчитывая за воровство.

СОБАКА ВЗГРЫЗЛАСЬ В ЛИЦО РЕБЕНКУ

На десятилетнего мальчика из села Суенга в Маслянинском районе напала соседская собака и вгрызлась ему в лицо. Теперь у него кровоточит глаз, на руках и ногах остались синяки. Мама мальчика, Маргарита, хочет написать на соседа заявление в полицию.

В НОВОСИБИРСКЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ «ЧЕРНОГО НЕБА»

7 февраля в Новосибирске из-за большой концентрации вредных примесей в воздухе ввели режим «черного неба» на четыре дня. Качество воздуха в Новосибирской области ухудшилось до 8 баллов из 10 возможных.

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