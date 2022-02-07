Новосибирского блогера, задержанного в Узбекистане из-за дрона, выпустили из-под ареста

Путешественника освободили из-под домашнего ареста. Фото: instagram.com/maxonlymar/
Новосибирского блогера, задержанного в Узбекистане из-за дрона, выпустили из-под домашнего ареста. Напомним, что Максим Лымарь прилетел в другую страну, чтобы снимать контента для Youtube-канала. При вылете в Новосибирск у мужчины на границе изъяли квадрокоптер. Сказали, что подобная техника запрещена и съемки с ее помощью уголовно наказуемы. Выяснилось, что в Узбекистане под запрет попадает техника весом свыше 250 граммов, а квадрокоптер Максима всего на 1 грамм легче.
Но, к счастью, теперь в этой истории поставлена точка.
— Да, меня освободили из-под домашнего ареста. Я уже взял билеты и 9 февраля вернусь в Новосибирск, — рассказал КП-Новосибирск Максим Лымарь, новосибирский путешественник.
По словам Максима, пока еще рано рассказывать, что будет с дроном. Путешественник обещал все подробно рассказать после того, как приземлится в Новосибирске.
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