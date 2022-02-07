«Платите 26 миллионов»: жители частного сектора проиграли суд за дешевую воду в Новосибирске

Участки выдавались бесплатно. Фото: Предоставлено Анастасией Щетининой

В Новосибирске жители Первомайского района уже 13 лет живут без централизованного водоснабжения. Все бы ничего, все-таки частные скважины — дело популярное, только вот по нормативам артезианская вода в этом месте не годится для питья. Жители пытаются решить проблему несколько лет, даже обратились в суд, но выиграть не удалось. Людям предлагают решать проблему самостоятельно, но стоит это решение десятки миллионов рублей.

О проблеме жителей переулка Твардовского и улицы Еремина в Первомайском районе КП-Новосибирск писала еще в 2019 году. Напомним вкратце: муниципалитет выделил участки ветеранам, многодетным семьям и инвалидам в 2009 году. Так реализовался закон «Об использовании земель на территории Новосибирской области». Всего в этой местности 200 участков, многие семьи построили дома, но не знали, что возникнут проблемы с водой. Сначала пробили скважины, но через некоторое время анализы показали: пить эту воду нельзя. Тогда и начались мытарства. Печалит местных еще и то, что прямо через дорогу появился квартал с новостройками, а значит, там есть и водопровод, и чистая вода. Но подключиться к трубе не дают — говорят, мощностей не хватит.

— Недалеко новостройки, и там есть труба, к которой можно подключиться. Кроме того, в километре от нас есть еще точка подключения, но это далеко. А для того чтобы к ней присоединиться, надо сильно потратиться — 26 миллионов рублей. Даже если все жители скинутся, сумма все равно неподъемная, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Щетинина, жительница района.

Про 26 миллионов жители узнавали еще 5 лет назад, сейчас цена, скорее всего, существенно выросла. Как местные справляются с проблемой сейчас? Воду для готовки и питья возят от родни и друзей. Покупать — дорого. Для бытовых нужд берут из скважин.

Возиться с бутылками надоело, и жители скооперировались и обратились в прокуратуру. Прокурор отправился в суд, но проиграл его.

— Обращались в суд мы с такой формулировкой: мэрия выделила нам участки, а о том, что вода не подведена и подвести ее возможности нет, не предупредила. Районный суд нам отказал, а потом мы и апелляцию проиграли, — расстроенно сообщает Анастасия.

Прокурор в суде говорил, что сумма подключения неподъемная, упоминал как раз те миллионы. Но суд этот довод не принял:

— Ссылка апеллянта на высокую стоимость подключения не подтверждает неисполнение мэрией города Новосибирска обязанностей по организации водоснабжения.

Люди в растерянности: получается, если бы подключение стоило миллиард рублей, это все равно не говорило бы о неисполнении обязанностей?

По факту получается так: законом не предусмотрен ни ценник, в который могут уложиться жители, ни расстояние до точки подключения. Важно лишь, чтобы она была в пределах муниципалитета.

— В решении написано, что расстояние до точки подключения составляет от 400 метров до 1 километра. По-нашему мнению, далеко и дорого. А по мнению мэрии, это прекрасный выбор. Сказали, что есть муниципальная точка, а есть — застройщика. Мол, можете выбрать и подключиться, — объясняет Анастасия.

Меж тем застройщик не дает разрешения на подключение из-за малой мощности, а городская точка неподъемна по цене.

Жители квартала не сдаются. Они решили заказать проектирование водопровода, чтобы хотя бы представлять, с какой суммой им придется столкнуться на данный момент. За проект уже заплатили 610 тысяч рублей. Анастасия качает головой: «То ли еще будет? Ой-ой-ой».

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