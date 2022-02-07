Последние новости Новосибирска на 7 февраля 2022 года: воры обокрали майнинговую ферму, в области «заминировали» 14 школ

Рассказываем последние новости. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области/vk.com/iskitimr_nso

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ВОРЫ ОБОКРАЛИ МАЙНИНГОВУЮ ФЕРМУ В НОВОСИБИРСКЕ

41-летний Алексей организовал майнинговую ферму в Новосибирске несколько лет назад. Технику он установил в Барышево, так как в квартире для нее не было места. Когда приехал навестить свое детище, то не обнаружил ничего - всю техник уукрали. Пришлось обращаться в полицию. Правоохранители задержали двух воров.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕИЗВЕСТЫЙ «ЗАМИНИРОВАЛ» 14 ШКОЛ

В Новосибирской области неизвестный заминировал 14 школ. Он отправил всем одно и то же электронное письмо - аноним требовал выплатить ему 50 тысяч рублей. Директора учебных заведений обратились в полицию.

ЗООПАРК ПОПРОСИЛ ОСТАНОВИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НОВОГОДНИЙ СИМВОЛ

Новосибирский зоопарк попросил приостановить голосование за символ новогодней столицы. Администрации зверинца не нравится, что выборы приобрели «политический характер».

— Мы надеялись на искренний интерес и позитивное отношение к нашей идее. К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

НОВОСИБИРСКИЙ АНСАМБЛЬ ВЫСТУПИЛ НА ШОУ «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ»

Новосибирский ансамбль народной песни «Калина Красная» выступил на шоу «Привет, Андрей». В честь юбилея композитора и исполнителя Александра Марцинкевича они исполнили три цыганские песни.

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