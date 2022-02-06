Последние новости Новосибирска на 6 февраля 2022 года: подруга растерзанной бульдогами заводчицы вступилась за ее собак, прострелили машину основателя группы «АСТ-54»

Новосибирцы обсуждают смерть заводчицы и аварию с Виталием Полищуком. Фото: соцсети / предоставлено Виталием Полищуком.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПОДРУГА ЗАВОДЧИЦЫ БУЛЬДОГОВ ВСТУПИЛАСЬ ЗА СОБАК

Смерть заводчицы американских бульдогов Ларисы З. из Тогучина, которую растерзали ее собственные собаки, потрясла всю страну. Да настолько, что некоторые испугались, вдруг люди в целом будут бояться этой породы. Подруга заводчицы, Светлана, начала сильно беспокоиться за имидж этой бойцовской породы.

ПРОСТРЕЛИЛИ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ИНОМАРКЕ ОСНОВАТЕЛЯ «АСТ-54»

Авария на улице Военной, случившаяся 4 февраля, из обычного дорожного случая превратилась в криминал. На сужающемся пути не поделили дорогу две иномарки: Subaru и Suzuki. Одна из машин принадлежит создателю паблика «АСТ-54» Виталию Полищуку. Пока сотрудники ДПС выясняли, кто же все-таки виноват, кто-то прострелил лобовое стекло на машине Полищука.

ПОЧЕМУ НА ОДНУ БЕЗДОМНУЮ СОБАКУ ТРАТИТСЯ 240 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД

В мэрии Новосибирска объяснили, из чего складывается сумма на содержание одной бездомной собаки. Стоимость стерилизации, вакцинации, маркирования, содержания собак в течение 24 суток и возврата на прежнее место обитания действительно обходится в 20 тысяч рублей. Но если собака остается агрессивной, ее оставляют в приюте на всю жизнь. И затраты выходят куда больше.

МОРОЗЫ ДО -24

В ближайшие дни новосибирцев ждет ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься вплоть до -24 градусов.

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