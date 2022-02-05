«Подхожу к машине — а она прострелена»: в Новосибирске пробили лобовое стекло иномарке основателя «АСТ-54»

На лобовом стекле - трещина, похожая на след от пули. Фото: предоставлено Виталием Полищуком.

Авария на улице Военной, случившаяся 4 февраля, из простого дорожного случая превратилась в криминал. На сужающемся пути не поделили дорогу две иномарки: Subaru и Suzuki. Одна из машин принадлежит создателю паблика «АСТ-54» Виталию Полищуку, вторая — женщине-водительнице.

В тот же день в этой группе появились записи с видеорегистраторов, на которых видно, как две машины зажимают друг друга на полосе и в итоге сталкиваются. Ролики вызвали бурные обсуждения в соцсетях, кто же все-таки виноват в ДТП. И, видимо, кто-то из пользователей решил не просто спорить в интернете, а наказать «обидчика» вживую. Вечером 5 февраля Полищук обнаружил на лобовом стекле своей машины дыру, как от пули.

— Мы с той девушкой все-таки не определили, кто виноват. Я заходатайствовал о том, что есть камеры и надо взять с них записи для объективной картины происходящего. Мы приехали в Полк ДПС на разбор ДТП. Сейчас я выхожу оттуда, подхожу к своей припаркованной машине — а она прострелена в лобовик. Это не огнестрел, а пневмат или что-то другое, — рассказал Виталий Полищук КП-Новосибирск.

По его мнению, кто-то так попытался отомстить за женщину.

— Сегодня были обсуждения по интернету, по пабликам разошлось видео с ее регистратора — якобы я ее щемлю на полосе. А второе видео, которое снимала машина сзади, как все началось, что она вынудила меня делать, не публиковалась. У людей сложилось впечатление, что я какая-то тварь, обидел женщину за рулем. Возможно, кто-то таким диким образом захотел защитить ее. Как вариант, стекло разбила не пуля, а камень или любой другой предмет, но считаю, что это выстрел, — говорит основатель «АСТ-54».

Пока что владелец авто ждет полицию — выяснять, кто повредил его машину. Фото: предоставлено Виталием Полищуком.

КТО ВИНОВАТ?

На перекрестке улиц Ипподромской и Военной три ряда. По словам Полищука, на левом и среднем Военной всегда собираются очереди машин, которые едут прямо. На правом ряду посвободнее: туда уходят машины, которые собираются поворачивать на Ипподромскую. Впрочем, водители, едущие по правой полосе, могут всех объехать и продолжить движение прямо, ведь знаков «Движение по полосам» на перекрестке нет.

— Я проехал перекресток на своем Subaru в среднем ряду, а справа находилась девушка на внедорожнике Suzuki Jimny. Она должна была, по правилам, повернуть направо или включить поворотник, перестроиться и проехать вперед, чего сделано не было. Женщина, как писали, опытный водитель, и знала, что делает, уверенно шла. Поэтому либо я мог столкнуться с ней на перекрестке прямо и сразу ободрать бок, либо она, избежав столкновения, могла заехать в забор. Но она продолжала меня выдавливать, и столкнулись мы уже позже на правом ряду.

Обе машины оказались повреждены. У Subaru поцарапан бок, у Suzuki — бампер. Ущерб возместит страховая компания того водителя, который в итоге будет признан виновным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске создатель группы «АСТ-54» попал в аварию

Его машина пострадала в ДТП (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.