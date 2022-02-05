Январские туманы и дожди: синоптики рассказали о рекордно теплой зиме в Новосибирской области

Январь 2022 года оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима в Новосибирской оказалась не такой уж морозной, как все привыкли думать. Январь 2022 года успел удивить: на новогодних каникулах в Карасукском районе например, прошел дождь, которого в этих краях уж точно никто не ждал. Но, кажется, теперь глобальное потепление вовсю наступает на Сибирь.

Синоптики Новосибирского гидрометцентра поделились цифрами: средняя дневная температура в январе 2022 года оказалась в районе 13-16 градусов мороза. Это на 2-4 градуса выше климатической нормы. Но если сравнивать с предыдущим годом, то разница гораздо больше — потеплело на целых 6-9 градусов. Почему же так произошло?

ЦИКЛОН «ЭЛЬЗА» И ОТСТУПЛЕНИЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРОЗОВ

Синоптики рассказали: в этом году в Южную Сибирь не вторгались арктические воздушные массы, несущие холод под -40. В течение месяца над ней висел Сибирский антициклон — обширная область высокого давления. Из-за этого в Новосибирске чаще были дымки, туманы и слабые ветры, а снег шел редко, с оттепелями переходя в дождь.

А еще сильно повлияло на погоду дуновение Атлантики. От океана пришел циклон «Эльза», пронесся через европейскую часть России и достиг Сибири, принеся аномальное тепло.

— 17 января отмечались высокие температуры: от 0 до +4 градусов днем. На ряде метеостанций в восточных районах Новосибирской области такие значения во второй декаде января отмечены впервые за весь период инструментальных наблюдений. Это превысило рекорд 17 января 1986 года, когда термометр показал +0,5 градуса. Самая же высокая температура в середине января достигала +1,5 градуса, и это рекорд 1948 года, — рассказали синоптики КП-Новосибирск.

ТЕПЛО ПО ВСЕЙ СИБИРИ

17 января стал рекордными днем и для соседей Новосибирска: Томска, Кемерово и Барнаула. Там тоже температура доходила до +4. А на Алтае тепло сохранялось даже ночью.

Хоть этот январь оказался и правда не таким студеным, остался не побит еще один рекорд. Самым теплым оказалось начало 2002 года — тогда средняя температура в январе составила всего -7,1 градуса. Так что о кардинальной перемене климата в Сибири пока говорить не приходится.

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