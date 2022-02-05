Последние новости Новосибирска на 5 февраля 2022 года: разрабатывается вакцина от «омикрона», спортсмены готовятся к Олимпиаде

Новосибирцы обсуждают омикрон и предстоящую Олимпиаду.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

НОВОСИБИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К ОЛИМПИАДЕ

Новосибирская сноубордистка Мария Васильцова рассказала о подготовке к Олимпиаде в Пекине. Спортсменка поделилась, как сборную отвозили к особой трассе для тренировок по сноубордингу и как выглядит Олимпийская деревня.

СТРАНИЦУ БЛОГЕРШИ, КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ОРАНГУТАНА СИМВОЛОМ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ, АТАКОВАЛИ БОТЫ

Блогерша Алиса Аив, организовавшая кампанию «за орангутана Бату» на талисман новогодней столицы, была атакована ботами в инстаграме. Произошло это после того, как девушка вышла в эфир радио «Комсомольская правда», где рассказала о кандидате - орангутане Бату, который стали лидировать в голосовании за новогодний символ Новосибирска. Вечером же на ее аккаунт началась атака ботов.

ВАКЦИНА ПРОТИВ «ОМИКРОНА»

Омикрон-штамм, который не так давно пришел в Новосибирскую область, не просто более заразный вариант коронавируса, но также он и более устойчив к существующей сейчас вакцине. Поэтому Россия, как и другие странны, начала разрабатывать более эффективную вакцину, ведь прежняя защищает от опасного штамма только на 60%.

СУД НАД УБИЙЦЕЙ ЖЕНЫ ГЛАВВРАЧА

Начался суд на убийцей, который осенью 2020 года расправился с женой главврача Искитимской больницы. Летом 2021 года тот же мужчина убил сторожа в Томске и украл деньги из офиса строительной организации. Спустя месяц обвиняемого задержали.

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