Последние новости Новосибирска на 5 февраля 2022 года: разрабатывается вакцина от «омикрона», спортсмены готовятся к Олимпиаде

Новосибирцы обсуждают омикрон и предстоящую Олимпиаду.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.
НОВОСИБИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К ОЛИМПИАДЕ
Новосибирская сноубордистка Мария Васильцова рассказала о подготовке к Олимпиаде в Пекине. Спортсменка поделилась, как сборную отвозили к особой трассе для тренировок по сноубордингу и как выглядит Олимпийская деревня.
СТРАНИЦУ БЛОГЕРШИ, КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ОРАНГУТАНА СИМВОЛОМ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ, АТАКОВАЛИ БОТЫ
Блогерша Алиса Аив, организовавшая кампанию «за орангутана Бату» на талисман новогодней столицы, была атакована ботами в инстаграме. Произошло это после того, как девушка вышла в эфир радио «Комсомольская правда», где рассказала о кандидате - орангутане Бату, который стали лидировать в голосовании за новогодний символ Новосибирска. Вечером же на ее аккаунт началась атака ботов.
ВАКЦИНА ПРОТИВ «ОМИКРОНА»
Омикрон-штамм, который не так давно пришел в Новосибирскую область, не просто более заразный вариант коронавируса, но также он и более устойчив к существующей сейчас вакцине. Поэтому Россия, как и другие странны, начала разрабатывать более эффективную вакцину, ведь прежняя защищает от опасного штамма только на 60%.
СУД НАД УБИЙЦЕЙ ЖЕНЫ ГЛАВВРАЧА
Начался суд на убийцей, который осенью 2020 года расправился с женой главврача Искитимской больницы. Летом 2021 года тот же мужчина убил сторожа в Томске и украл деньги из офиса строительной организации. Спустя месяц обвиняемого задержали.
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