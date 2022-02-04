«Лыжня России 2022» в Новосибирске: когда пройдет, как зарегистрироваться

«Лыжня России» в 2022 году пройдет только для взрослых. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

12 февраля состоится юбилейная массовая лыжная гонка «Лыжня России 2022» в Новосибирске. В этом году на старт выйдут только взрослые — детей и подростков из-за распространения коронавируса к участию не допустят.

— Участие в «Лыжне России» обычно принимают порядка 15 тысяч жителей области, как спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. Но в этот раз цифра будет меньше из-за того, что детский забег на 500 метров и молодежный на 5 километров отменены. Мы сохраняем три дистанции для взрослых: 5 и 10 километров, а также 2023 метра — в честь предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею, — сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ 2022»

Принимать медицинские заявки и выдавать номера участников в Новосибирске будут по трем адресам.

11 февраля

- МАУ «Стадион» (ул. Мичурина, 10, 2-й этаж, правое крыло)

- ТЦ «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4)

Время: с 12.00 до 20.00

12 февраля

- лыжная база ИЯФ СО РАН имени А. Тульского (ул. Ионосферная, 3)

Время:

- с 9.00 до 11.30 — выдача нагрудных номеров на дистанцию 10 км

- с 9.00 до 12.10 — выдача нагрудных номеров на дистанцию 5 км

Также на дистанции 5 и 10 км можно зарегистрироваться на сайте http://www.novosib-sport.ru/ до 23.00 11 февраля. Первой тысяче участников, прошедших электронную регистрацию, на комиссии по допуску (в порядке очереди) будут выданы электронные чипы.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ

12 февраля желающие смогут доехать бесплатно электричками до станции «Сеятель» и обратно: достаточно предъявить нагрудный номер или даже просто инвентарь лыжника. От «Сеятеля» до места старта и обратно будут курсировать специальные автобусы.

На месте каждый участник должен предоставить в комиссию паспорт и медицинскую справку-допуск либо согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.

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