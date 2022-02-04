Последние новости Новосибирска на 4 февраля 2022 года: вирусологи предупреждают о шестой волна коронавируса, умерла растерзанная бульдогами заводчица

Коронавирус пока отступать не хочет.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.
ШЕСТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА
Пока в Новосибирской области заболевших с каждым днем прибавляется по полтысячи, вирусологи предупреждают: не исключено, что будет шестая волна коронавируса. Учитывая заразность «омикрона», потенциал для этого есть.
ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОВИДА
Министр здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал смертность детей из-за коронавируса в Новосибирской области. По его словам, умерли дети, у которых были тяжелые патологии, не связанные с ковидом.
УМЕРЛА РАСТЕРЗАННАЯ БУЛЬДОГАМИ ЗАВОДЧИЦА
Врачи 5 дней боролись за жизнь 54-летней заводчицы Ларисы З. из Тогучина, которую растерзали собственные бульдоги. Но спасти ее не смогли.
КАК БЛОГЕРЫ ВЫВЕЛИ ОРАНГУТАНА В ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Следующей зимой Новосибирск станет новогодней столицей России. А значит, нужен свой талисман. Но, похоже, он может оказаться очень неожиданным. В голосовании вырвался вперед и уже две недели удерживает лидерство орангутан.
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